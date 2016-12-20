به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی حسینی نژاد سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان از پیش‌بینی تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در افق ۱۴۰۴ کشور خبر داد و گفت: سهم استان کرمان ۱۱ میلیون تن است که به عنوان قطب فولاد کشور شناخته می‌شود.

حسینی‌نژاد در نشست هم اندیشی روسای ادارات سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان به میزبانی شهرستان زرند اظهار داشت: با بهره‌برداری از پروژه‌های صنعتی، استان کرمان در افق ۱۴۰۴ به عنوان یک استان صنعتی شناخته می‌شود.

وی افزود: ماده‌های قانونی ۳۱ و ۳۵ قانون رفع موانع تولید در زمینه معافیت ۱۰ درصد مالیات و معافیت ۱۰ درصدی از پرداخت حقوق دولتی کمک بزرگی به واحدهای صنعتی و معدنی می‌کند.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان خاطرنشان کرد: نزدیک به ۳۳ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری پروژه اقتصاد مقاومتی با اشتغال بیش از ۱۴ هزار نفر در استان کرمان وجود دارد که ان شاالله تا سال ۹۸ و ۹۹ به بهره‌برداری می‌رسند.

حسینی‌نژاد با بیان اینکه با عارضه‌یابی بیش از ۵۶۶ واحد از طریق کارگروه رونق تولید به بانک‌های عامل معرفی شده‌اند، ابراز داشت: نزدیک به ۷۰ هزار واحد صنفی در استان کرمان وجود دارد که بیش از ۵۰ هزار واحد از این تعداد در شمال استان کرمان قرار دارند.

وی با بیان اینکه نزدیک به ۱۵۰ هزار نفر در واحدهای صنفی اشتغال دارند، گفت: صادرات هم یکی از موضوعات اقتصاد مقاومتی است و باید از ۴۰ میلیارد دلار به ۵۰ میلیارد دلار برسد و سهم استان کرمان بیش از یک میلیارد دلار در نظر گرفته شده است.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان بیان داشت: با بهره‌برداری از پروژه‌های صنعتی، استان کرمان در افق ۱۴۰۴ کرمان به عنوان یک استان صنعتی شناخته می‌شود.

وی همچنین به رونمایی از نقشه برداری هوایی با استفاده از پهباد در معادن کرمان برای اولین بار در کشور اشاره کرد و اظهار داشت: با بهره برداری از نخستین پهباد در حوزه معدن اکنون نقشه برداری هوایی در کمترین زمان ممکن، با دقت بالا و به صورت اتوماتیک انجام می شود.

وی افزود: تفویض اختیارات به ادارت تابع سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان و همچنین ررسی عملکرد ادارت و همفکری در خصوص حل مشکلات حوزه صنعت، معدن و تجارت استان کرمان از جمله اهداف این جلسات هم اندیشی می باشد تا بتوان به نتایج مطلوب رسید.

نشست هم‎اندیشی رؤسای اداره‎های سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان به میزبانی اداره شهرستان زرند برگزار شد که در آن رؤسای هر یک از اداره‎های تابع سازمان عملکرد خود را در خصوص فعالیت ها از جمله پیشرفت پروژه های اقتصاد مقاومتی تشریح کردند.