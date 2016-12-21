انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس گامی بزرگ به سوی صلح است!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «رون درمر» سفیر رژیم صهیونیستی در واشنگتن در بیانیه ای آتشین از ادعای دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا مبنی بر انتقال سفارت این کشور از تل آویو به بیت المقدس استقبال کرد.

درمر در اظهارات خود مدعی شد که تحقق وعده ترامپ آنگونه که منتقدین می گویند نه تنها خشم جهان عرب را شعله ور نخواهد کرد، بلکه گامی بزرگ در جهت تحقق صلح خواهد بود.

این ادعای توام با اظهار شعف سفیر رژیم صهیونیستی که ریشه در وعده های گستاخانه ترامپ دارد، یک هفته پس از آن ایراد شد که رئیس جمهوری منتخب آمریکا از «دیوید فریدمن» به عنوان گزینه خود برای تصدی گری سفارت آمریکا در سرزمین های اشغالی نام برد.

فریدمن از حامیان تداوم شهرک سازی و همچنین انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به بیت المقدس است.

«صائب عریقات» مذاکره کننده ارشد تشکیلات خودگردان فلسطین، جمعه گذشته هشدار داد که انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس به منزله تخریب کامل روند مذاکرات سازش خواهد بود.