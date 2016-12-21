ارتش ترکیه از کنترل کامل جاده «الباب- حلب» سوریه خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، بر اساس اعلام ارتش ترکیه، شبه نظامیان تحت حمایت آنکارا توانسته اند کنترل کامل جاده الباب به حلب را به دست بگیرند.

تسلط شبه نظامیان بر این جاده با حمایت جنگنده های ارتش ترکیه میسر شده است.

تسلط بر این جاده بعد از گذشت نزدیک به چهار ماه از درگیری شورشیان تحت حمایت ترکیه با داعش در منطقه الباب سوریه امکانپذیر شده است.

ترکیه در ۲۴ آگوست عملیات موسوم به «سپر فرات» را در شمال سوریه و شمال استان حلب آغاز کرد و در آغاز توانست دهها روستا را اشغال کند تا اینکه در ۱۳ ماه جاری میلادی به مرزهای شهر راهبردی «الباب» در شمال شرق حلب رسید.



گروهک ارتش آزاد سوریه و برخی گروههای کمتر شناخته شده به فرماندهی افسران ترکیه و با پشتیبانی هوایی این کشور، عملیات موسوم به سپر فرات را پیش می‌برند.

ترکیه بارها اعلام کرده است که قصد اشغال الباب را دارد. «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهوری ترکیه در تاریخ ۸ سپتامبر اعلام کرده بود که هدف بعدی عملیات نیروهای ترکیه، شهر الباب خواهد بود و هدف دوم نیز شهر «منبج» است.