۲۰ غیرنظامی در حمله ترکیه به الباب سوریه کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ارتش ترکیه امروز جمعه اعلام کرد تا کنترل کامل شهر الباب در شمال سوریه فاصله کمی دارد.

در همین راستا، ارتش ترکیه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: عملیات برای اعمال کنترل کامل بر منطقه الباب به پایان خود نزدیک است و مقاومت گروه تروریستی داعش به شدت در هم شکسته است.

فتحِ الباب در ۳۰ کیلومتری مرز ترکیه، یکی از اهداف اصلی دولت آنکارا در عملیاتی بود که تحت عنوان «سپر فرات» از ماه آگوست ۲۰۱۶ در راستای عقب راندن داعش و البته «وای پی جی» شاخه نظامیِ حزب کُردی دموکراتیک خلق سوریه به شرق رود فرات، صورت گرفت.

در عین حال، شنیده ها حاکی از آن است که در حملات هوایی و زمینی ترکیه به شهر الباب در شمال سوریه ۲۰ غیر نظامی از جمله ۸ کودک کشته شده اند.

گفتنی است که بیانیه ارتش ترکیه در حالی صادر می شود که «جوزف دانفورد» رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا قرار است امروز جمعه، از پایگاه هوایی «اینجرلیک» ترکیه که محل استقرار هواپیماهای ائتلاف به اصطلاح مبارزه با داعش است، بازدید کند.

اگرچه ترکیه نیز بخشی از این ائتلاف است، رابطه آنکارا-واشنگتن از بابت حمایتی که آمریکا از اکراد سوریه می کند، دچار تنش است.

ترکیه در مبارزه ادعایی خود با داعش، به همکاری با نیروهای عرب مخالف دولت دمشق تاکید دارد.

«خلوصی آکار» رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح ترکیه نیز دیروز پنجشنبه از پاکسازی مناطق الباب خبر داده و گفته بود نبرد پایان یافته است.