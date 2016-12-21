۱۲ خانه قرآنی در گلوگاه فعال است

حجت الاسلام حسینعلی طالبی در گفتگو با خبرنگار مهربا اشاره به رسالت و اهداف سازمان تبلیغات اسلامی گفت : فلسفه وجودی این سازمان ایفای نقش موثر در پیشبرد اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی ایران است.



رییس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان گلوگاه افزود : یکی از مهم‌ترین اهداف این سازمان تلاش در جهت احیا و اشاعه معارف اسلامی است که در این راستا برنامه‌های مختلفی انجام می شود.



حجت الاسلام فعالی با اشاره به فعالیت شش موسسه یک خانه قرآن شهری و ۱۲ خانه قرآنی روستایی در در شهرستان گلوگاه ، اظهار داشت : بالغ بر ۹۱ معلم قرآنی نیز در سراسراین شهرستان کار تدریس بر عهده دارند.



مسئول اداره تبلیغات اسلامی گلوگاه ، تصریح‌کرد: ۴۸ مبلغ ومبلغه در شهرستان گلوگاه در قالب روحانیان مستقر، طرح هجرت و شاغل و بومی در امر تبلیغ فعال هستند.



وی با اشاره به فعالیت بیش از ۱۴۵ مداح و ذاکر اهل بیت دراین شهرستان بیان‌داشت : نظارت بر فعالیت هیئات مذهبی و مداحان از دیگر وظایف این سازمان است و در حال حاضر آنچه برنامه‌های دینی را تهدید می‌کند، انحرافات و خرافات است که گاهی زیبایی‌های دین را کمرنگ می‌کنند.



حجت الاسلام فعّالی ، با اشاره به فضای مجازی و تبلیغات در این راستا ابراز داشت : مدیریت صحیح فضای مجازی بسیار مهم است چرا که برنامه‌ریزی و مدیریت شبکه‌های فضای مجازی در اختیار دشمنان قرار دارد و هدف اصلی آنها نفوذ و اثرگذاری بر دینداری و انقلابی‌گری جوانان مومن و متدین است.



مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان گلوگاه اظهار داشت : دشمنان در شبکه‌های ماهواره و فضای مجازی هزینه‌های زیادی را صرف می‌کنند تا بتوانند به اهداف خود برسند اما حوزه‌های علمیه، نهادهای فرهنگی و مذهبی باید بیشتر تلاش کنند و مردم را از آسیب‌های این برنامه‌ها آگاه کنند.



حجت الاسلام فعّالی ، با بیان اینکه نباید به دشمنان اجازه داد تا با برنامه‌ریزی دین را کمرنگ جلوه دهند، تاکیدکرد: می‌توان با تدوین برنامه‌های متنوع برای جوانان جامعه، توطئه دشمنان را کم اثر ساخت.