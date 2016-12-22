به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، گروه های مسلح به شکست خود در شهر حلب در برابر ارتش سوریه اذعان کردند.

در همین راستا، گروه مسلح موسوم به «نورالدین الزنکی» خروج عناصر مسلح از حلب را شکستی بزرگ توصیف کرد.

ساعاتی پیش ارتش سوریه کنترل کامل خود بر سراسر شهر «حلب» را بار دیگر بدست آورد.

فرمانده کل ارتش این کشور با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: امنیت و ثبات به این شهر بازگشته است.

پس از اعلام خبر آزادسازی کامل حلب از چنگ تروریست ها توسط ارتش سوریه، گروه های زیادی از مردم به خیابان های حلب آمدند و این پیروزی بزرگ را جشن گرفتند.

از سوی دیگر عناصر تروریستی تکفیری داعش از سمت دیرحافر به شماری از مناطق نظامی در حومه شرقی حلب یورش بردند اما با سد محکم نیروهای ارتش سوریه مواجه شدند.

ارتش سوریه پس از ناکام گذاشتن این حمله تکفیری ها، ۱۲۰ نفر از عناصر آنها را به هلاکت رساند.

گفتنی است، المیادین گزارش داد که از زمان حضور تروریست ها در حلب تاکنون ۱۲۰۰۰ نفر شهید شدند.