تل آویو: اسرائیل به قطعنامه شورای امنیت عمل نخواهد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری راشاتودی، دفتر «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی روز جمعه در واکنش به تصویب قطعنامه «توقف شهرک سازی در اراضی اشغالی فلسطین» در شورای امنیت، با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که اسرائیل به مفاد این قطعنامه عمل نخواهد کرد.

در این بیانیه آمده است: «اسرائیل این قطعنامه ننگین ضد اسرائیلی سازمان ملل را رد می کند و به مفاد آن عمل نخواهد کرد».

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است که دولت اوباما «نتوانست از اسرائیل در برابر این باند بازی در سازمان ملل حمایت کند» و بدتر از آن، «در پشت پرده با آنها تبانی کرد».

مقامات رژیم صهیونیستی در این بیانیه مدعی شدند که به منظور «جبران تأثیرات مخرب این قطعنامه پوچ و احمقانه»، اسرائیل مشتاقانه خواهان همکاری با دونالد ترامپ- رئیس جمهور منتخب آمریکا- و تمامی «دوستان اسرائیل در کنگره و احزاب دموکرات و جمهوریخواه آمریکا» است.

شایان ذکر است که سفرای رژیم صهیونیستی در کشورهای نیوزلند و سنگال- که به همراه مالزی و ونزوئلا پیش نویس این قطعنامه را تهیه کرده اند- به منظور مشاوره و دریافت توصیه به تل آویو فراخوانده شدند.

پیش از این نیز نماینده اسرائیل در سازمان ملل تصویب این قطعنامه را «پیروزی تروریسم، نفرت و خشونت خواند».

لازم به ذکر است که این قطعنامه شورای امنیت خواهان توقف شهرک سازی اسرائیل در اراضی اشغالی فلسطین است که با ۱۴ رأی موافق اعضای این شورا به تصویب رسید. در این میان، آمریکا تنها کشوری بود که به این قطعنامه رأی ممتنع داد.

دولت آمریکا در دفاع از رأی ممتنع خود می گوید که در یک زمان واحد، «حمایت از شهرک سازی و دفاع از راه حل دو دولت امکانپذیر نیست».

این در حالی است که «سامانتا پاور» نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل متحد نیز اعلام کرد که امتناع واشنگتن از وتوی این قطعنامه نشاندهنده «واقعیات موجود و منطبق با سیاست آمریکاست».