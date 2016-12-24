به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی حیدری مدیر روابط‌عمومی سومین دوره جایزه فرشته گفت: بعد از برگزاری دومین دوره‌ جایزه‌ فرشته و حضور جوانان علاقه‌مند به کتاب و داستانِ کوتاه و عکس، سومین دوره‌ این جایزه، با موضوع «عصر جمعه»؛ در دو بخش فیلمِ کوتاه و داستانِ کوتاه با هدف کشف و معرفی استعدادهای درخشان و ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی و فیلم‌سازی، از یکم دی ماه آغاز شد.

وی افزود: به این ترتیب، فرهاد توحیدی، محمد چرمشیر، امیرحسین خورشیدفر، پوریا عالمی، سیامک گلشیری، مهسا محبعلی و ‌فاطمه معتمدآریا اعضای هئیت انتخاب دوره سوم این جایزه در بخش داستان کوتاه و احمد پوری، لیلی گلستان و فریبا وفی هئیت داوران این بخش خواهند بود.

حیدری درباره قوانین این دوره جایزه فرشته گفت: داستان های کوتاه باید به صورت تایپ شده در فرمت‌های doc، docx و rtf در سامانه وب سایت جایزه فرشته به نشانی www.jayezehfereshteh.ir ثبت شوند و تکمیل فرم ثبت‌نام آنلاین هم برای حضور در جایزه، الزامی است. تعداد کلمات هر داستان کوتاه حداکثر ۳ هزار کلمه است و هر نویسنده تنها اجازه دارد یک اثر را به دبیرخانه جایزه ارسال کند. در صورت کپی برداری یا استفاده از آثار دیگران، داستان مورد نظر از چرخه داوری حذف خواهد شد. داستان هایی در این جایزه بررسی می‌شوند که در جوایز ادبی دیگر حائز رتبه نشده و یا پیش از این به چاپ نرسیده باشند.

مدیر روابط عمومی جایزه فرشته گفت: همچنین قوانین، مناسبات و هنجارهای جامعه در انتخاب داستان‌های کوتاه برای شرکت در مسابقه در نظر گرفته خواهد شد و مسئولیت رعایت نکردن هریک از موارد ذکر شده به عهده شرکت کننده است. مهلت ارسال آثار از یکم دی ۱۳۹۵ تا ۱۵ فروردین ۱۳۹۶ خواهد بود که متولدین بهمن ۱۳۵۷ به بعد می توانند در مسابقه شرکت کنند. جایزه‌ منتخب هیات داوران برای نفر اول، تندیس جایزه‌ فرشته، لوح تقدیر، بن خرید شهرکتاب و مبلغ ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال جایزه نقدی و برای رتبه‌های بعدی، لوح تقدیر، بن خرید شهرکتاب و همچنین انتشار آثار ۱۰ نفر اول به صورت یک جلد کتاب است.

مراسم اختتامیه این جایزه با معرفی برندگان، خردادماه ۱۳۹۶ طی مراسمی در شهرکتاب فرشته برگزار خواهد شد.