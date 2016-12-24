  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۴ دی ۱۳۹۵، ۱۱:۴۷

«ارمغان تاریکی» به شبکه افق رفت

«ارمغان تاریکی» به شبکه افق رفت

سریال تلویزیونی «ارمغان تاریکی» روایتگر مبارزات سیاسی جوانی به نام مجید در دوران پیش از انقلاب است، از شنبه ۴ دی ماه روی آنتن شبکه افق می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، با پایان یافتن سریال تلویزیونی «کوچک جنگلی»، مجموعه «ارمغان تاریکی» ساخته جلیل سامان برای پخش از شبکه افق در نظر گرفته شده است.

این سریال به مناسبت دههٔ فجر سال ۱۳۸۹ از شبکه ۳ سیما به نویسندگی و کارگردانی جلیل سامان پخش شد.

محور سریال روایت فراز و فرودهای زندگی جوانی به نام مجید دانشجوی رشته عکاسی است که اوایل انقلاب جذب یکی از سازمان‌های سیاسی شده و به دلیل هوش و ذکاوت خود مورد اطمینان قرار می‌گیرد. سرانجام به او ماموریت مهمی داده می‌شود که باید از عهده انجامش برآید، مأموریتی که داستان این سریال را به وجود آورده است.

آرش مجیدی، امیر آقایی، لیلا زارع، سودابه بیضایی، مجید مشیری، مجید سعیدی، حمیدرضا هدایتی و شهین تسملیمی از جمله بازیگران «ارمغان تاریکی» هستند.

خوانندگی موسیقی تیتراژ این سریال هم توسط محمد اصفهانی انجام شده است.

سریال «ارمغان تاریکی» از این پس شنبه تا چهارشنبه ساعت ۲۳ از شبکه افق پخش می شود و تکرار آن هم روز بعد ساعت های ۹:۳۰ و ۱۴:۳۰ روی آنتن می رود.

نخستین قسمت این مجموعه تلویزیونی را می توانید شنبه ۴ دی ماه از شبکه افق ببینید.

کد مطلب 3858243

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها