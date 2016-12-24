نمایش ۶۶ اثر در بخش غیررقابتی دوسالانه نگارگری

به گزارش خبرگزاری مهر، دهمین دوسالانه ملی نگارگری ایران در بخش غیر رقابتی آثار ۳۶ هنرمند را در باغ موزه نگارستان به نمایش گذاشته است.

در این بخش آثاری از هنرمندانی از جمله عباس جمالپور، فرح اصولی، علی اصغر تجویدی، سلینا پوریا، مهین دخت سالک، جلیل جوکار، فریدون فخری جوقان، حسینعلی ماچیانی، رضا بدرالسما، رحیم چرخی، فرح کیمیا قلم و ... به نمایش گذاشته شده است.

دهمین دوسالانه ملی نگارگری ایران با ۱۹۵ اثر در بخش رقابتی و ۶۶ اثر در بخش غیررقابتی از سوی دفتر هنرهای تجسمی با همکاری موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر و انجمن نگارگری ایران از ۲۷ آذر ماه در باغ موزه نگارستان آغاز شده است و تا اواخر دی ماه ادامه دارد.