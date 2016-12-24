دستگیری قاتل در کمتر از ۳ساعت در نیشابور

سرهنگ اکبر آقابیگی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۱۸:۲۱ دقیقه پنج شنبه دوم دی ماه خبر نزاع و درگیری با چاقو بین چند جوان در یکی از روستاهای باغشن بخش مرکزی شهرستان نیشابور به مرکز ۱۱۰ اعلام و بلافاصله ماموران کلانتری ۱۲ جمهوری به محل اعزام شدند.

وی افزود: با حضور ماموران در محل مشخص شد دو جوان ۱۹ ساله بر اثر این نزاع مجروح شده اند و یکی از آنها به نام علی رضا پس از انتقال به بیمارستان حکیم شهر نیشابور علی رغم تلاش تیم پزشکی فوت کرده است.

آقا بیگی ادامه داد: با تایید خبر قتل بلافاصله باز پرس وِیژه قتل در محل حاضر و دستورات لازم را صادر کرد تا کارآگاهان دایره مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی به همراه ماموران دایره تجسس کلانتری تحقیقات فنی و پلیسی خود را آغاز نمایند.

سرهنگ آقابیگی تصریح کرد: در بررسی های بعدی پلیس مشخص شد این نزاع بر اثر اختلافات قبلی رخ داده که ضارب به هویت علی پس از این حادثه از محل متواری شده است.

وی ابراز کرد: با شناسایی هویت افراد شرکت کننده در نزاع همه آنان دستگیر و متهم به قتل نیز ظرف کمتر از ۳ ساعت در حالیکه در داخل زمین های کشاورزی روستا مخفی شده بود دستگیر و به پلیس آگاهی انتقال یافت.

فرمانده انتظامی شهرستان نیشابور گفت: متهم در مواجهه با ادله و مستندات لب به اعتراف گشود و به قتل مقتول پس از مشاجره لفظی با چاقو اعتراف کرد.

وی خاطر نشان کرد: با اعترافات متهم به قتل، صحنه قتل به دستور مقام قضایی بازسازی و با قرار صادره روانه زندان شد.

سرهنگ آقابیگی تاکید کرد: نزاع و درگیری باعث فرسایش سرمایه اجتماعی و تبدیل همبستگی اجتماعی به گسست اجتماعی وتبدیل همکاری و همیاری به ستیز می شود لذا در محیط های روستایی بزرگان و ریش سفیدان نقش بسزایی در جلوگیری از تنش های منطقه خصوصاً نزاع های دسته جمعی دارند.