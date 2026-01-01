نزاع خیابانی در همدان یک کشته برجا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس نجفی صبح پنجشنبه با اشاره به وقوع یک نزاع و درگیری منجر به قتل در همدان اظهار کرد: حوالی ساعت ۲۲:۳۷ شب گذشته در محله نظربِیگ همدان، نزاع و مشاجره‌ای میان دو جوان رخ داد که در جریان آن، یک جوان حدوداً ۲۷ ساله بر اثر اصابت ضربه چاقو از ناحیه شکم به شدت مجروح شد.

وی افزود: با اعلام موضوع به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ و حضور عوامل انتظامی در محل، فرد مصدوم به مرکز درمانی منتقل شد اما با وجود تلاش کادر پزشکی، متأسفانه پس از حدود یک ساعت جان خود را از دست داد.

دادستان همدان در پایان با بیان اینکه بررسی ابعاد این حادثه در دستور کار قرار دارد، تصریح کرد: تحقیقات پلیس و دستگاه قضائی برای شناسایی و دستگیری عامل این قتل همچنان ادامه دارد.