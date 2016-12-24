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۴ دی ۱۳۹۵، ۱۷:۰۴

با ویراستاری محمد مهدی اردبیلی؛

کتاب «شناخت هگل گرایی» منتشر شد

کتاب «شناخت هگل گرایی» منتشر شد

کتاب «شناخت هگل گرایی» نوشته رابرت سینربرینک با ترجمه مهدی بهرامی توسط انتشارات لاهیتا منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «شناخت هگل گرایی» نوشته رابرت سینربرینک با ترجمه مهدی بهرامی و ویراستاری محمد مهدی اردبیلی توسط انتشارات لاهیتا منتشر شد.

کتاب «شناخت هگل گرایی» شامل سه بخش و نتیجه گیری است. هرکدام از بخش ها خود نیز به فصل های مختلفی تقسیم می شوند.

کتاب نامبرده با یادداشت نویسنده برای ترجمه فارسی، مقدمه مترجم، پیش گفتار وسپاسگزاری و مقدمه آغاز می شود. عناوین بخش های عبارتند از: ماجراهای هگل گرایی، هگل گرایی آلمانی، هگل گرایی فرانسوی نتیجه گیری (آینده هگل گرایی).

این کتاب درصدد است تا عناصر اصلی ایده آلیسم هگل را معرفی کند و آن را به منزله واکنشی انتقادی نسبت به فلسفه کانت فهم و درک کند و سپس به تر سیم خطوط اصلی این مساله بپردازد که چگونه مکاتب متفاوت اندیشه هگل قرن نوزدهم با سمت و سویی کاملا متفاوت بسط و تعدیل یافتند، به گونه ای که از یک سو مارکسیسم و از سوی دیگر در اگزیستانسیالیسم متجلی شدند. میراث هگل در قرن بیستم بخش اساسی بسط و توسعه فلسفه فرانسوی بود، از هگل گرایی اگزیستانسیالیستی ژان وال و ژان هیپولیت و هگل گرایی هایدگری- مارکسیستی، الکساندر کوژو تا هگل گرایی پدیدار شناختی و پساساختارگرایانه نزد فیلسوفانی چون موریس مرلوپونتی، ژیل دلوز و ژاک دریدا. در چارچوب فلسفه آلمانی قرن بیستم تاثیر هگل بر مارکسیسم غربی و نظریه انتقادی تعیین کننده است: از مارکسیسم هگلی لوکاچ و ددیالکتیک روشن گری آدورنو و هورکهایمر تا نظریه انتقادی مدرنیته نزد هابرماس، میراث هگل به نحوی موثر چشم انداز مفهومی فلسفه اروپایی را شکل داده است.

«شناخت هگل گرایی» در ۳۸۶ صفحه با قیمت ۲۶ هزارتومان توسط انتشارات لاهیتا منتشر و روانه بازار نشر شده است.

کد مطلب 3858717
سارا فرجی

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