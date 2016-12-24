به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در پی صدور قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در محکومیت اشغالگری و شهرک سازی رژیم صهیونیستی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران از هرگونه اقدامی که متضمن حمایت از تحقق خواسته‌های برحق فلسطینیان و تقویت جایگاه بین‌المللی فلسطین و در جهت مخالفت با اشغالگری رژیم صهیونیستی و سیاست‌های توسعه طلبانه این رژیم باشد، استقبال می‌کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: پرواضح است که سیاست‌ها و اقدامات رژیم صهیونیستی برای توسعه شهرک‌ها در اراضی فلسطینی در مغایرت کامل با قواعد و حقوق بین‌المللی است که جمهوری اسلامی ایران بارها بر این مسئله تأکید کرده است. تصویب قطعنامه اخیر شورای امنیت سازمان ملل، علی‌رغم سابقه طولانی‌مدت برخی قدرت‌ها در حمایت از جنایات رژیم صهیونیستی در عرصه بین‌المللی به ویژه با استفاده از حق وتو در شورای امنیت، به عنوان نشانه‌ای از عزم جامعه جهانی در پایان بخشیدن به اشغالگری رژیم صهیونیستی و احیای حقوق مردم فلسطین، مورد استقبال است؛ البته تجربه جامعه بین‌المللی نشان می‌دهد که رژیم صهیونیستی به هیچ یک از میثاق‌ها و الزامات حقوقی بین‌المللی پایبند نبوده است.

قاسمی خاطرنشان کرد: خوشبختانه آگاهی بین‌المللی نسبت به جنایات و ماهیت غاصب و اشغالگر رژیم صهیونیستی در حال افزایش است. از نظر ما، حل مسئله فلسطین نیازمند اهتمام جدی و قاطع جامعه بین‌المللی در راستای احقاق حقوق مسلّم مردم مظلوم فلسطین و مقابله با سیاست‌های توسعه طلبانه و اشغالگرایانه رژیم صهیونیستی است. انتظار می‌رود جامعه بین‌المللی به ویژه سازمان ملل متحد با گذشت بیش از هفت دهه گام‌های اساسی و مؤثری در این زمینه بردارد.