دفاع شیعیان بحرین از آیت الله عیسی قاسم وارد ماه هفتم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه اجتماعی المیدان، مردم و انقلابیون بحرین همچنان به مقاومت در برابر سیاست های سرکوبگرانه و مشت آهنین رژیم آل خلیفه ادامه می دهند.

بر اساس این گزارش، شهروندان بحرینی با صدور بیانیه ای خطاب به جامعه جهانی اعلام کردند: ۱۸۷ روز از محاصره الدراز محل سکونت رهبر شیعیان بحرین توسط نظامیان رژیم آل خلیفه می گذرد.

در روزهای گذشته نیز رسانه ها اعلام کردند که پس از اینکه مقامات امنیتی رژیم آل خلیفه از ورود تانکرهای آب شیرین به روستای «الدراز» محل سکونت آیت الله «عیسی قاسم» رهبر شیعیان بحرین جلوگیری کردند، اهالی این روستا برای تهیه آب شرب خود به مناطق مجاور از جمله روستای «بنی جمره» رجوع می کنند.

پیش از این شهروندان بحرینی در بیانیه ای تاکید کرده بودند: بیش از ۱۸ هزار نفر از مردم و ساکنان الدراز به دلیل محاصره این منطقه توسط نظامیان آل خلیفه، از رفت و آمد و ورود و خروج به این منطقه و دیدار با خانواده و نزدیکان خود محروم هستند.

گفتنی است، رژیم آل خلیفه حدود بیش از ۷ ماه پیش تابعیت آیت الله «عیسی قاسم» رهبر شیعیان بحرین را لغو و محل سکونت ایشان در الدراز را محاصره کرد؛ مردم و شیعیان بحرین برای دفاع از رهبر خود در برابر منزل ایشان تحصن کردند و مانع از تعرض نظامیان آل خلیفه به شیخ عیسی قاسم شده اند. نیروهای امنیتی رژیم آل خلیفه صبح روز چهارشنبه گذشته منزل شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین را محاصره کرده و به منزل ایشان یورش بردند.