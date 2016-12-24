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۴ دی ۱۳۹۵، ۲۳:۰۲

المیادین خبر داد؛

«میشل عون» ماه آینده به عربستان می رود

«میشل عون» ماه آینده به عربستان می رود

منابع آگاه در کابینه دولت لبنان از سفر رئیس جمهور این کشور به عربستان سعودی برای دیدار با مقامات این کشور خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رئیس جمهور لبنان در صدد سفر به عربستان سعودی در آینده نزدیک است.

در همین راستا، منابع آگاه در کابینه دولت لبنان به المیادین خبر دادند که «میشل عون» رئیس جمهور لبنان ماه آینده میلادی به عربستان سفر خواهد کرد و با مقامات این کشور دیدار خواهد کرد.

پیش از این و در اوایل آذر ماه «خالد الفیصل»، امیر منطقه مکه و مشاور پادشاه عربستان طی سفر رسمی خود به لبنان در راس هیاتی عالیرتبه با میشل عون، رئیس‌جمهور این کشور و سعد حریری، نخست وزیر لبنان دیدار کرد.

خالد الفیصل در دیدار با میشل عون دو پیام را از ملک سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان به وی منتقل کرد. ملک سلمان در این پیام‌ها ضمن تبریک به میشل عون و آرزوی موفقیت برای وی در پست ریاست‌جمهوری از میشل عون دعوت کرد که به ریاض سفر کند.

کد مطلب 3858880

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