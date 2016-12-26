به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر مراحل پایانی کارهای فنی فیلم سینمایی «دعوت نامه» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی مهرداد فرید سپری می شود و تا یک هفته دیگر کارهای صداگذاری و ساخت موسیقی آن به پایان می رسد.

ظرف چند روز آینده کارهای اصلاح رنگ این اثر هم در استودیو کارگاه سینمایی فرید انجام می شود. البته پیشتر نسخه ای از «دعوتنامه» به هیات انتخاب سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر ارایه شده که نسخه قابل قبولی است و هیات انتخاب می توانند بر اساس آن قضاوت کنند.

«دعوتنامه» یک درام اجتماعی است و فیلمنامه آن نیز توسط خود فرید و حمید چمنی به نگارش درآمده است. این فیلم داستان زندگی یک جیب بر را روایت می کند که از روش جیب بری از زائران حرم امام رضا(ع) امورات خود را می گذراند. بعد از گذشت چندی با رخ دادن اتفاقی وی از کار خود پشیمان شده و مسیر زندگی اش به طور کامل تغییر می کند و… .

بازیگران «دعوتنامه» عبارتند از میترا حجار، شقایق فراهانی، حمیدرضا آذرنگ، شهاب شادابی، بهزاد جعفری، سامان صفاری، منظر لشگری و با معرفی غزل فرید و سحر کریمی.