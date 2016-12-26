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۶ دی ۱۳۹۵، ۱۳:۵۲

کسی اجازه قهر با کنوانسیون راهنمایان گردشگری را ندارد

کسی اجازه قهر با کنوانسیون راهنمایان گردشگری را ندارد

معاون گردشگری کشور گفت: برگزاری کنوانسیون راهنمایان گردشگری ۲۰۱۷ یک رویداد ملی است و کسی اجازه ندارد با این برنامه ملی قهر کند.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست هم‌اندیشی برگزاری کنوانسیون راهنمایان گردشگری ۲۰۱۷ پیش از ظهر روز ۶ دی ماه در سالن اجتماعات سازمان میراث فرهنگی برگزار شد.

در این برنامه راهنمایان گردشگری، متولیان برگزاری کنوانسیون راهنمایان ۲۰۱۷، مدیران کل میراث فرهنگی زنجان، فارس، یزد و مسئولان شهری و میراثی استان‌های میزبان در رویداد بین‌المللی راهنمایان گردشگری حضور داشتند.

در این برنامه مرتضی رحمانی موحد معاون گردشگری کشور ضمن رونمایی از پوستر این کنوانسیون گفت: مسئولیت ما پس از این رزمایش بزرگ و همبستگی که در اجرای کنوانسیون وجود دارد، بیشتر خواهد شد. در این رزمایش بزرگ حدود ۳۰۰ راهنمای گردشگری خارجی از ۴۵ کشور حضور دارند و مسئولیت ما در برابر حفاظت از دستاوردهای این رویداد، چند برابر خواهد شد.

وی گفت: در دو هفته‌ای که این میهمانان در ایران حضور دارند، ما فرصت داریم تا با تلاش بیشتر و نگاه بهتر و صمیمانه‌تر در روند اجرای این کنوانسیون قدم‌های بعدی را مطمئن‌تر و با ارزش‌تر برداریم تا در روز افتتاح شاهد یک برنامه خوب و کم‌نظیر در حوزه گردشگری باشیم. چرا که این رویداد از نظر داخلی و بین‌المللی بسیار مهم است و تا سال‌ها از نحوه مهمان‌نوازی و رفتارهای ما صحبت به میان خواهد آمد.

معاون گردشگری کشور تصریح کرد: چه بهتر که ما بتوانیم زمینه‌ساز دوران خوبی از نام ایران در حوزه‌های تاریخی، میراثی و طبیعی باشیم و مسئولیت راهنمایان ما که نقش تعیین‌کننده‌ای دارند این است که بتوانند در این برنامه موفق عمل کنند. من از بخش بخصوصی، تشکل‌ها، فعالان گردشگری و مدیران استانی که درگیر میزبانی این برنامه هستند و همچنین تشکل‌های مربوطه دیگر می‌خواهم دعوت کنم که در این برنامه ملی حضور داشته باشند چون این یک برنامه ملی است و کسی اجازه ندارد با این برنامه ملی قهر کند. همه باید دست در دست هم، ارزش‌های والای مهمان‌نوازی و انسانیت این مرز و بوم را عرضه کنیم. بنابراین اگر کسی در این جمع غایب است، امیدواریم به زودی حضور پیدا کند؛ این پیامی است که از دل گفتم امیدوارم بر دل نیز بنشیند.

کد مطلب 3860409
فاطمه کریمی

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