کسی اجازه قهر با کنوانسیون راهنمایان گردشگری را ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست هماندیشی برگزاری کنوانسیون راهنمایان گردشگری ۲۰۱۷ پیش از ظهر روز ۶ دی ماه در سالن اجتماعات سازمان میراث فرهنگی برگزار شد.
در این برنامه راهنمایان گردشگری، متولیان برگزاری کنوانسیون راهنمایان ۲۰۱۷، مدیران کل میراث فرهنگی زنجان، فارس، یزد و مسئولان شهری و میراثی استانهای میزبان در رویداد بینالمللی راهنمایان گردشگری حضور داشتند.
در این برنامه مرتضی رحمانی موحد معاون گردشگری کشور ضمن رونمایی از پوستر این کنوانسیون گفت: مسئولیت ما پس از این رزمایش بزرگ و همبستگی که در اجرای کنوانسیون وجود دارد، بیشتر خواهد شد. در این رزمایش بزرگ حدود ۳۰۰ راهنمای گردشگری خارجی از ۴۵ کشور حضور دارند و مسئولیت ما در برابر حفاظت از دستاوردهای این رویداد، چند برابر خواهد شد.
وی گفت: در دو هفتهای که این میهمانان در ایران حضور دارند، ما فرصت داریم تا با تلاش بیشتر و نگاه بهتر و صمیمانهتر در روند اجرای این کنوانسیون قدمهای بعدی را مطمئنتر و با ارزشتر برداریم تا در روز افتتاح شاهد یک برنامه خوب و کمنظیر در حوزه گردشگری باشیم. چرا که این رویداد از نظر داخلی و بینالمللی بسیار مهم است و تا سالها از نحوه مهماننوازی و رفتارهای ما صحبت به میان خواهد آمد.
معاون گردشگری کشور تصریح کرد: چه بهتر که ما بتوانیم زمینهساز دوران خوبی از نام ایران در حوزههای تاریخی، میراثی و طبیعی باشیم و مسئولیت راهنمایان ما که نقش تعیینکنندهای دارند این است که بتوانند در این برنامه موفق عمل کنند. من از بخش بخصوصی، تشکلها، فعالان گردشگری و مدیران استانی که درگیر میزبانی این برنامه هستند و همچنین تشکلهای مربوطه دیگر میخواهم دعوت کنم که در این برنامه ملی حضور داشته باشند چون این یک برنامه ملی است و کسی اجازه ندارد با این برنامه ملی قهر کند. همه باید دست در دست هم، ارزشهای والای مهماننوازی و انسانیت این مرز و بوم را عرضه کنیم. بنابراین اگر کسی در این جمع غایب است، امیدواریم به زودی حضور پیدا کند؛ این پیامی است که از دل گفتم امیدوارم بر دل نیز بنشیند.
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