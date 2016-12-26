نیروهای پیشمرگه از سرزمینهای آزاد شده موصل خارج نمی شوند

به‌ گزارش خبرگزاری مهر به‌ نقل از باس نیوز، یکی از مسئولان و فرماندهان بلند پایه‌ اقلیم کردستان عراق به‌ گفته‌ های سخنگوی حشد الشعبی در مصاحبه با خبرگزاری مهر، مبنی بر اینکه‌ که‌ مسعود بارزانی با حیدر العبادی در خصوص عقب نشینی پیشمـرگان کرد توافق کرده‌ است، واکنش نشان داد.

احمد الاسدی، سخنگوی حشد الشعبی در گفتگو با مهر تاکید کرده‌ بود: در رابطه با عقب نشینی نیروهای کردی (پیشمرگه) پس از پایان عملیات آزادسازی موصل نیز باید اعلام کنم که میان دولت عراق و اقلیم کردستان عراق، یعنی «حیدر العبادی» و «مسعود بارزانی» توافقی به امضا رسیده است که طبق آن کردها پس از پایان این عملیات باید به مناطقی که پیش از آغاز این عملیات در آن حضور داشتند، بازگردند.

در همین رابطه‌، کمال کرکوکی از مسئولین بلندپایه‌ حزب دمکرات کردستان عراق و فرمانده‌ محور کرکوک-دوبز در واکنش به‌ این سخنان گفت: هیچ گونه‌ توافق نامه‌ای در خصوص عقب نشینی نیروهای پیشمـرگه وجود ندارد. نیروهای پیشـمرگه سرزمین کردها را از وجود داعش پاک کردند و از آن هم پاسداری خواهند کرد.

وی در ادامه‌ افزود: سخنگوی حشد الشعبی اشتباه‌ موضوع را متوجه‌ شده‌ است، اگر اینگونه‌ نیست کجای توافق نامه‌ اشاره‌ ای به‌ عقب نشینی پیشمرگان کرد شده‌ است؟

شایان ذکر است که‌ بعد از شروع عملیات آزادسازی موصل از سوی حیدر العبادی، نخست وزیر عراق و پیشروی نیروهای پیشمـرگه به‌ مناطق مورد مناقشه‌، گمانه‌ های فراوانی از ماندن و عقب کشیدن این نیروها از مناطق تازه‌ آزاد شده‌ مطرح شده‌ است و این موضوع واکنش های متفاوتی را به‌ دنبال داشته‌ است.

امروز سخنگوی حشد الشعبی برای اولین بار در گفتگو با خبرگزاری مهر اعلام کرد که‌ مسعود بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق توافق نامه‌ای را با حیدر العبادی، نخست وزیری عراق امضاء کرده‌ است و بر این اساس باید نیروهای پیشـمرگه بعد از آزادسازی موصل به‌ مواضع قبلی خویش بازگردند.

این گفتگوی مهر واکنش های فراوانی در میان رسانه‌ ها و مسئولین اقلیم کردستان داشته‌ است.