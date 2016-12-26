۱۳میلیون مسافر نوروزی از میامی تردد خواهند کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی کریمی ظهر دوشنبه در نشست ستاد تسهیل سفرهای نوروزی میامی به میزبانی فرمانداری این شهرستان با بیان اینکه تردد بیش از ۱۰میلیون نفر در راه های مواصلاتی میامی نیازمند مدیریت ویژه در تمام جنبه ها است، ابراز داشت: استقبال و ارائه تسهیلات ویژه مسافران نوروزی باید هر سال نسبت به گذشته ارتقا یافته و بیشتر شود چرا که این منطقه دارای پتانسیل های مهم گردشگری و فرهنگی است که باید در این ایام به همه هموطنان اطلاع رسانی شود.

وی افزود: روزهای باقی مانده تا ایام نوروز فرصت مناسبی برای برنامه ریزی اسکان مسافران نوروزی، معرفی داشته های میامی، برطرف کردن نقاط ضعف سال های گذشته و ارتقای زیرساخت های افزایش ماندگاری مسافران است که باید از آن به خوبی بهره برد.

رئیس ستاد تسهیل خدمات سفرهای نوروزی میامی با بیان اینکه ارائه خدمات مناسب، فراهم کردن زیرساخت های ممکن برای خدمات دهی به مسافران و ماندگاری زائران حرم رضوی، اولویت دستگاه های خدماتی و اجرایی قرار گیرد، ابراز داشت: برای تمام مسیرهای شهرستان می بایست برنامه ریزی شود تا بستر خوبی برای خدمات دهی انجام شود.

کریمی با اشاره به تشکیل ۱۰ کمیته فرعی ستاد تسهیل سفرهای نوروزی، توضیح داد: این کمیته ها نباید در حد داشتن صرف یک مسئول و به صورت نمادین باشد لذا ما توقع داریم که اعضای این کمیته ها شامل اسکان، فرهنگی، صنایع دستی، انتظامی و ... با برگزاری جلسات ونشست های تخصصی برای تسهیلات ایام نوروزی کارهای عملی را در دستور کار قرار دهند تا شاهد افزایش ماندگاری مسافران در شهرستان میامی باشیم.

وی با بیان اینکه طی نوروز گذشته پنج هزار و ۱۷۰نفر در ۹ مدرسه شهری و دو مدرسه روستایی و با بهره گیری از ۱۰۷کلاس درس اسکان داده شدند، گفت: کمبود امکانات و نیروی انسانی و عدم تبلیغات به موقع و درست از مهم ترین مشکلات ما در حوزه اسکان مسافران است.

کمیته های حمل ونقل، تنظیم بازار، ارزیابی، بهداشت و سلامت، اطلاع رسانی و تبلیغات، امداد و نجات، انتظامی، هماهنگی شهرداری ها و دهیاری ها، برنامه ریزی و آمار کمیته های ۱۰ گانه میامی برای تسهیل سفرهای نوروزی هستند.