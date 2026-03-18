مازندران برای ارائه خدمات به مسافران نوروزی آماده است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا دادبود عصر چهارشنبه در ستاد اجرایی خدمات سفرهای استان از آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان برای ارائه خدمات به مسافران خبر داد و گفت: با توجه به ورود بیش از ۹ میلیون مسافر به مازندران، تمامی ظرفیت‌های استان برای خدمت‌رسانی مناسب به هموطنان بسیج شده است

دادبود با اشاره به حجم بالای سفرها به این استان افزود: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، تمهیدات لازم برای مدیریت شرایط و ارائه خدمات مناسب به مسافران و گردشگران فراهم شده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر بیش از ۹ میلیون مسافر وارد استان مازندران شده‌اند و با توجه به شرایط موجود، مدیریت استان تلاش کرده است با بسیج تمامی امکانات و ظرفیت‌ها، شرایطی مناسب برای اسکان، تردد و استفاده از خدمات شهری و روستایی فراهم کند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران با بیان اینکه شهرداران و دهیاران استان به صورت شبانه‌روزی در حال فعالیت هستند، گفت: تمامی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در آماده‌باش کامل قرار دارند و نیروهای خدماتی، حمل‌ونقل شهری، مدیریت پسماند، نظافت و سایر بخش‌های خدمات‌رسان به طور مستمر در حال ارائه خدمت به هموطنان عزیز هستند.

دادبود به اهمیت مدیریت ترافیک و حمل‌ونقل در ایام پرتردد اشاره کرد و افزود: با همکاری پلیس راه، پلیس راهور و دستگاه‌های مرتبط، برنامه‌ریزی‌های لازم برای روان‌سازی تردد در محورهای مواصلاتی و معابر شهری انجام شده و تلاش می‌شود خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری به شکل مطلوب ارائه شود.

وی با قدردانی از تلاش مجموعه شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و دستگاه‌های اجرایی استان گفت: در این شرایط حساس، همه مجموعه‌های خدماتی استان با روحیه جهادی در حال خدمت‌رسانی هستند تا هموطنانی که مازندران را برای سفر انتخاب کرده‌اند، از خدمات مناسب و ایمن بهره‌مند شوند.

معاون استاندار مازندران تأکید کرد: مدیریت استان به صورت مستمر وضعیت خدمات‌رسانی، تردد و حضور مسافران را رصد می‌کند.