به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، علیرضا ولی اظهارداشت: گوشت قرمز منجمد با قیمت هر کیلوگرم ۲۲ هزار و ۵۰۰ تومان در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و میادین میوه و تره‌بار عرضه می‌شود.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه بیش از ۲۰ هزار تن گوشت قرمز منجمد ذخیره سازی شده است، افزود: به منظور مدیریت قیمت گوشت قرمز و براساس تصمیم ستاد تنظیم بازار، گوشت قرمز منجمد وارداتی به هر میزان که نیاز باشد در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و میادین میوه و تره بار عرضه می‌شود و هیچ کمبود و محدودیتی نیز وجود ندارد.

وی گفت: شرکت پشتیبانی امور دام آمادگی دارد تا هر میزان گوشت قرمز که مراکز آموزشی و دانشگاه‌ها، پادگان‌ها و رستوران‌ها نیاز دارند در اختیارشان قرار دهد.

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام افزود: تا هر زمان که در بازار برای خرید گوشت قرمز تقاضا وجود داشته باشد گوشت قرمز منجمد وارداتی توزیع خواهد شد.

ولی گفت: برای تأمین نیاز بازار شب عید نیز آمادگی داریم و تدارکات لازم دیده شده است.

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام، افزود: در زمینه تولید گوشت قرمز به‌ویژه گوشت گوسفند محدودیت و کمبودی در کشور وجود ندارد و افزایش قیمت گوشت گوسفند مقطعی است.

وی گفت: در صورتی که روند افزایش قیمت گوشت قرمز به‌ویژه گوشت گوسفند به همین شکل ادامه یابد شرکت پشتیبانی امور دام برای عرضه گسترده گوشت قرمز در سراسر کشور اقدام می‌کند.

ولی درباره علت افزایش قیمت گوشت گوسفند افزود: برخی صادرات و قاچاق دام را علت اصلی افزایش قیمت می‌دانند اما در فصل صادرات قرار نداریم و به نظر می‌رسد عامل گرانی کاذب گوشت قرمز، دلالان و کشتارگاه‌ها هستند.

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام گفت: دلالان با همدستی کشتارگاه‌ها، قیمت گوشت گوسفند را افزایش دادند و بازار این محصول را ملتهب کردند.

ولی افزود: بخشی از گرانی گوشت گوسفند به علت شرایط آب و هوایی در اردبیل، کردستان و تبریز و وقوع سیل در مناطق جنوب کشور است ضمن اینکه این رخدادها مقطعی است و برطرف می‌شود.

وی تاکید کرد: هیچگونه کمبودی در زمینه دام و گوشت قرمز نداریم و افزایش قیمت نیز مقطعی است.