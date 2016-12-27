کمبود ۱۵۰ مدرسه در دزفول/۵ واحدآموزشی خیرساز درحال ساخت است

عبدالمحمد جرجانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مهمترین دلیل دو نوبته بودن برخی مدارس دزفول به دلیل فرسوده بودن برخی فضاهای آموزشی در این شهرستان است.

وی افزود: برخی مدارس در دزفول بالای ۷۰ سال قدمت دارند ضمن اینکه برخی مدارس فرسوده در بافت قدیم این شهر تخلیه شدند.

مدیر آموزش و پرورش دزفول عنوان کرد: بنابراین مطابق با بررسی ها، دزفول نیازمند احداث حدود ۱۵۰ مدرسه جدید است تا مشکل دو نوبته بودن مدارس این شهرستان رفع شود.

جرجانی با اشاره به تراکم دانش آموزان در برخی مناطق دزفول گفت: در دهه ۷۰ تعداد دانش آموزان دزفول بالغ بر ۱۴۰ هزار نفر بود درحالی که اکنون این آمار به ۷۱ هزار دانش آموز کاهش یافته است که مهمترین علت آن مهاجرت کردن و دیگر موارد اجتماعی است.

وی بیان کرد: در حالی که در برخی مناطق دزفول به علت کمبود دانش آموز چند مدرسه را تخلیه کردیم در برخی مناطق مانند فرهنگ شهر، کوی سعدی، کوی بهمن و به ویژه زیباشهر به دلیل ساخت و ساز زیاد و پیشرفت شهر در این مناطق امکانات آموزشی جوابگو نیست ضمن اینکه در مسکن مهر نیز از امکانات آموزشی محروم است.

مدیرآموزش وپرورش دزفول تصریح کرد: به دلیل افزایش جمعیت در کوی زیباشهر اگر هر سال یک واحد آموزشی در این منطقه ساخته شود باز هم برای سال تحصیلی بعد با مشکل کمبود مدرسه مواجه خواهیم بود.

تقدیر از بنیادبرکت

جرجانی با تقدیر از عملکرد بنیاد برکت در دزفول گفت: بنیاد برکت ساخت یک مدرسه ۱۲ کلاسه در کوی مدرس را آغاز کرده که در سال تحصیلی آینده افتتاح خواهد شد.

وی همچنین ادامه داد:در تلاش هستیم با استفاده از کمک های بنیاد برکت مدارسی در شهرهای میانرود، صفی آباد و امام نیز احداث شود ضمن اینکه تاکنون مدارس متعددی نیز به همت بنیاد برکت در نقاط محروم دزفول ساخته شده است.

جرجانی درادامه به ادامه عملیات اجرایی احداث پنج واحدآموزشی خیرساز اشاره و عنوان کرد: این پنج آموزشگاه شامل دبستان مسلم بن عقیل، دبستان ضیایی، دبیرستان های برادران شهروز و طالقانی در سطح شهر دزفول و یک دبستان در روستای عبده محمد است که توسط خیران دزفولی در حال احداث بوده و قطعا تا مهرماه سال آینده به بهره برداری خواهند رسید.

وی افزود: علاوه بر این عملیات ساخت دو سالن ورزشی چندمنظوره در دست اجراست ضمن اینکه سالن چند منظوره هنرستان امام خمینی (ره) نیز با بیش از۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی از سوی خیران دزفول در ساخت است.

جرجانی در پایان به فعالیت های آموزش و پرورش در شهرهای اقماری شهرستان دزفول نیز اشاره کرد و افزود: قطعه زمینی به مساحت یک هزار متر مربع برای ساخت یک مدرسه سه کلاسه در شهر سیاه منصور واگذار شده که در حال ساخت است و با تکمیل آن در اختیار دانش آموزان عشایر قرار خواهد گرفت.