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۷ دی ۱۳۹۵، ۱۷:۲۶

فرماندار عسلویه:

کشفیات مواد مخدر در شهرستان عسلویه ۲۸۰ درصد افزایش یافت

کشفیات مواد مخدر در شهرستان عسلویه ۲۸۰ درصد افزایش یافت

بوشهر - فرماندار شهرستان عسلویه گفت: کشفیات مواد مخدر در شهرستان عسلویه ۲۸۰ درصد افزایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله نادری بعد از ظهر سه‌شنبه در نشست شورای مبارزه با مواد مخدر منطقه ویژه پارس اظهار داشت: امروز نمایشگاه نه به اعتیاد در عسلویه افتتاح شد که حاصل تلاش و همراهی و هماهنگی همه دستگاه‌ها بوده است.

وی با تقدیر از همراهی و هماهنگی دبیرخانه شورای مبارزه با مواد مخدر منطقه ویژه پارس در شهرستان عسلویه، اضافه کرد: کار تیمی و جمعی انجام شده است و نتایج خوبی را در بر دارد.

فرماندار شهرستان عسلویه با اشاره به اقدامات بهزیستی و آموزش و پرورش در حوزه مبارزه و پیشگیری از مواد مخدر، خاطرنشان کرد: شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و شوراها نیز در این شهرستان پای کار هستند و در حوزه اجتماعی کارهای خوبی را انجام می‌دهند و در برنامه‌ها مشارکت می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه تعداد نشست‌ها و مصوبات شورای مبارزه با مواد مخدر در شهرستان عسلویه افزایش یافته است، ادامه داد: نیروی انتظامی تلاش ویژه‌ای در مقابله با سوداگران مرگ و قاچاقچیان دارد.

نادری بیان کرد: سال گذشته میزان کشفیات مواد مخدر در شهرستان عسلویه ۸۲ کیلوگرم بود که امسال به ۳۱۲ کیلوگرم رسیده است و شاهد افزایش ۲۸۰ درصدی کشفیات هستیم.

وی با اشاره به اجرای ۸۵ مرحله طرح پاکسازی مواد مخدر در این شهرستان، افزود: ۱۸ مرحله انهدام باندهای مواد مخدر در شهرستان انجام شده است و شاهد عزم جدی برای مقابله با خرده‌فروشان هستیم.

فرماندار شهرستان عسلویه خواستار تقویت ساختار بهزیستی در شهرستان عسلویه شد و گفت: ساختمان برای بهزیستی آماده است و باید ساختاز بهزیستی در این شهرستان تقویت شود.

کد مطلب 3861720

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