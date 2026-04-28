به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر پاسالار صبح سه شنبه در نخستین نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان در سال جاری با تبریک فرارسیدن دهه کرامت و میلاد با سعادت حضرت امام رضا (ع) و همچنین روز ملی خلیج فارس به اهمیت راهبردی روز ملی خلیج فارس اشاره کرد و افزود: خلیج فارس همواره یکی از اصلی‌ترین مواضع قدرت و اقتدار منطقه بوده است و ما همواره مرزبانان سلحشور این پهنه آبی در طول تاریخ بوده و خواهیم بود.

رئیس شورای مبارزه با مواد مخدر شهرستان عسلویه در ادامه با تبیین اولویت‌های سال جاری، خانواده را کانون اصلی صیانت از سلامت روانی و اجتماعی دانست و تصریح کرد: خانواده‌ها در خط مقدم پیشگیری از اعتیاد قرار دارند و نقش اول را در جلوگیری از ابتلای جوانان به این بلای خانمان‌سوز ایفا می‌کنند.

فرماندار عسلویه از تمامی دستگاه‌های عضو شورا خواست تا با تدوین برنامه‌های بومی‌سازی شده، نهضت آگاه‌سازی را به درون خانه‌ها، جامعه و محیط های کارگری ببرند تا پیشگیری به یک فرهنگ عمومی در سطح شهرستان تبدیل شود.

فرماندار عسلویه با تأکید بر لزوم هم‌افزایی میان بخش صنعت و جوامع محلی، خاطرنشان کرد: شهرستان عسلویه به دلیل جایگاه ویژه اقتصادی، نیازمند مراقبت مضاعف است و دستگاه‌های اجرایی موظفند علاوه بر تشدید نظارت بر مبادی ورودی و خروجی، در حوزه اقدامات فرهنگی و ایجاد نشاط اجتماعی نیز فعالانه عمل کنند تا با مشارکت مستقیم مردم و نهادهای مدنی، محیطی پاک و ایمن برای زندگی و کار شهروندان فراهم شود.