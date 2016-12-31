«زمستان ۱۳۸۹» با «واهمه» به بازار نشر آمد

به گزارش خبرنگار مهر، نشر داستان به تازگی ۵ مجموعه شعر را در قالب‌های کلاسیک، سپید و قطعات کوتاه شاعرانه منتشر و راهی بازار نشر کرده است.

«عاطفه اشیاء» مجموعه شعر سپیدی از فرانک احمدی شاعر سنندجی است که کار جدی اش در حوزه شعر را از دهه ۷۰ آغاز کرد و این مجموعه، اولین دفتر شعری است که از او چاپ می‌شود. این کتاب گزیده شعرهای دهه های ۷۰، ۸۰ و ۹۰ این شاعر را شامل می شود.

یکی از شعرهای این کتاب را می خوانیم:

تنها پرندگان در لانه عاشق نمی ­شوند

در غربت می­ میرند

تنها درختان در غربت نمی­ میرند

در لانه عاشق می­ شوند.

و رسم هم عشیره ­گی خاک را به جا می­ آورند.

اما تو که از جنس پرنده بودی

در لانه عاشق شدی

در لانه غروب کردی

و این غروب خیس

در ردیف غلیظ درختان به جا مانده­ای.

این کتاب، با ۱۰۰ صفحه، شمارگان ۵۰۰ نسخه و قیمت ۱۱۰ هزار ریال منتشر شده است.

کتاب دوم، «زمستان ۱۳۸۹» نام دارد که یک مجموعه غزل از سروده های داوود مرادی را در بر می گیرد. این کتاب هم اولین اثر چاپ شده از این شاعر خرم آبادی است.

یکی از غزل های این کتاب به این ترتیب است:

در بی کسی ام جز تو کسی منتظرم نیست

در خاک وجودم نفسی منتظرم نیست

تا خواستم از پیله ی خود پر زنم اما

هر جای دگر جز قفسی منتظرم نیست

شوریده زنی بیوه و بی‌تاب گناهم

پر وسوسه اما هوسی منتظرم نیست

من پشت دری خیره به هر سایه نشستم

جز یاد تو فریادرسی منتظرم نیست

فرهادم و از قصه ی شیرین خبرم نیست

طوفانم و اما طبسی منتظرم نیست

با ریگ به ریگم پی یک منظره رفتم

هر تپّه به جز خار و خسی منتظرم نیست

من بی تو سفر کردم و هر بار ندیدم

غیر از تو بر این راه کسی منتظرم نیست

این مجموعه غزل با ۸۰ صفحه، شمارگان ۵۰۰ نسخه و قیمت ۹۰ هزار ریال منتشر شده است.

عنوان سومین مجموعه شعری که نشر داستان به تازگی چاپ کرده، «واهمه» سروده باقر دیلمی است. این کتاب تعدادی از اشعار موزون و سپید این شاعر را شامل می‌شود.

یکی از شعرهای کوتاه سپید این کتاب به این شرح است:

می ترسم

از این که یک روز برگردی

و من با تو جای دیگری باشم...

این کتاب هم با ۸۶صفحه شمارگان ۵۰۰نسخه و قیمت ۹۰ هزار ریال چاپ شده است.

«سکوت آخرین فریاد» هم عنوان چهارمین مجموعه شعر جدید نشر داستان است که سروده‌های سلمان آرین پور را شامل می‌شود. این کتاب اولین مجموعه شعر چاپ شده از این خواننده و ترانه سرای خوزستانی است که شعرهای سپیدش را در بر می گیرد.

یکی از شعرهای این کتاب را می خوانیم:

سکوت آخرین فریاد

نشانه تسلیم نیست

وقتی که همه سکوت می‌کنند

فریاد در بند و حکمتش معلوم نیست

سکوت آخرین فریاد

انتخاب بد از بین خوب و بد است

نه اجبار خاموشی فریاد

مرگ بی صدای شاعر است

این مجموعه شعر سپید هم با ۷۴ صفحه، شمارگان ۵۰۰ نسخه و قیمت ۸۰ هزار ریال منتشر شده است.

پنجمین کتاب شعری هم که ناشر مذکور به تازگی چاپ کرده، «هوای بی قراری» سروده مرتضی انوشه نویسنده و محقق برازجانی است که تا به حال چند اثر پژوهشی و داستانی به چاپ رسانده است. «هوای بی‌قراری» دومین مجموعه شعر انوشه است. این کتاب رباعی‌ها و دوبیتی‌های این شاعر را شامل می‌شود.

یکی از دوبیتی‌های این کتاب به این ترتیب است:

دوبیتی با نگاهت راز دارد

هزاران واژه سرباز دارد

شبی از آسمان خمپاره بارید

خبر از ساعت پرواز دارد

این دفتر شعری هم با ۸۲صفحه، شمارگان ۵۰۰ نسخه و قیمت ۸۰ هزار ریال منتشر شده است.