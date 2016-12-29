انتقادوزیر سابق صهیونیست از واکنش نتانیاهو به قطعنامه شورای امنیت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، «موشه یعلون» روز چهارشنبه از نحوه واکنش نخست وزیر رژیم صهیونیستی به قطعنامه مصوب شورای امنیت برای «توقف شهرک سازی اسرائیل در اراضی اشغالی فلسطین»، به شدت انتقاد کرد.

روزنامه «اورشلیم پُست» به نقل از این وزیر سابق رژیم صهیونیستی نوشت: «در پی تصمیم شرم آور شورای امنیت [!] و انحراف آمریکا از پیوند محکم خود با اسرائیل که هر دو مایه نگرانی است؛‌ مانورهای دیپلماتیک ضرورت یافت اما نه به اندازه از کف دادن کنترل و اختیارمان و آسیب رساندن به روابط بین المللی خود با واژه های پوچ و توخالی غرور ملی.. ما باید با دوستان خود در سرتاسر جهان صحبت کنیم؛ حتی اگر با آنها مخالف باشیم و حتی زمانی که خشمگین هستیم و آنها را تحریم یا مجازات نکنیم.. تردید ندارم که رهبری مسئولیت پذیرتر می توانست مانع [از تصویب این قطعنامه] شود».

لازم به ذکر است که روز بیست و سوم دسامبر،‌ شورای امنیت سازمان ملل با ۱۴ رأی موافق و تنها یک رأی ممتنع از سوی آمریکا قطعنامه ای را به تصویب رساند که شهرک سازی های رژیم صهیونیستی در کرانه باختری رود اردن را محکوم می کند.

این قطعنامه همچنین بیان می دارد که اسرائیل باید بی درنگ و بطور کامل تمام فعالیتهای شهرک سازی خود را در «اراضی اشغالی فلسطین» از جمله بیت المقدس شرقی متوقف نماید.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی روز بیست و چهارم دسامبر در واکنش به رأی موافق اوکراین به این قطعنامه دیدار خود با نخست وزیر این کشور اروپایی را لغو کرد.

روز سه شنبه نیز «امانوئل ناهشون» سخنگوی وزارت خارجه رژیم صهیونیستی گفت که اسرائیل تماسهای خود را با کشورهایی که به این قطعنامه رأی موافق داده اند، بطور موقت محدود خواهد کرد.