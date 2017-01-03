علی بیت اللهی در گفتگو با مهر، افزود: در حوالی فرونشست ها، ترک های بزرگی رخ داده و ناحیه وسیعی درگیر می شود؛ در تهران بیشترین میزان(ماکزیمم) فرونشست در بزرگراه آزادگان و به عمق ۳۶ سانتی متر است.

وی، ادامه داد:زمین های اطراف این بزرگراه، هر روز حدود یک میلی‌متر نشست می‌کند که این فرونشست به خطوط ریلی، دکل های فشار قوی برق و... آسیب وارد می‌کند.

بیت اللهی، اظهار داشت: بررسی های اولیه کارشناسان مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی نشان می‌دهد که در دولت گذشته، مجوز بهره برداری از چاه‌های بسیاری صادر شد و استفاده بی رویه از چندین هزار حلقه چاه در استان تهران، حجم آب‌های زیر سطحی را کاهش داد و کمبود بارندگی‌ها در سال‌های اخیر هم مزید بر علت شد.

به گفته مدیر بخش زلزله شناسی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در سال‌های گذشته سیستم فاضلاب شهری وجود نداشت و آب فاضلاب به زیر زمین نفوذ و زمین را تغذیه می کرد اما هم اکنون به علت مسایل زیست محیطی و افزایش آلودگی مانع از نفوذ فاضلاب به زیر زمین می شویم.

این مقام مسئول بیان کرد: با توجه به اینکه سطح معابر شهر تهران، آسفالت است و نسبت به نفوذ آب عایق است، درصورت بارش باران، آب به زمین منتقل نمی شود که همین موضوع موجب کاهش سطح آب زیر زمینی شده است.

وی تصریح کرد: علاوه بر کاهش میزان بارش باران و افت آب زیر زمینی، شاهد مصرفه بی رویه آب طی این سال‌ها بودیم.

بیت اللهی به فرونشست ۲۲ سانتی متری زمین در منطقه ورامین اشاره کرد و گفت: در جنوب و جنوب‌غربی استان تهران، عمق نشست۳۶ سانتی متر و با حرکت به سمت جنوب شرقی این عمق کاهش یافته و در برخی مناطق تهران هم به صفر می‌رسد.

مدیر بخش زلزله شناسی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گفت: در مناطق شمالی تهران سفره آب زیرزمینی نداریم و بیشتر رگه‌های آب و قنات وجود دارد بنابراین فرونشستی دراین مناطق رخ نداده و در این مناطق اغلب فروریزش رخ می‌دهد.

وی اضافه کرد: فرونشست بیشتر در مناطق جنوبی تهران، دشت ها و مناطقی که حلقه‌های چاه آب دارند، اتفاق می‌افتد.

به گزارش مهر، رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران به تازگی درباره فرونشست های تهران گفته بود که پایتخت در طول سال بین ۳۱ الی ۳۶ سانتی متر فرونشست دارد.