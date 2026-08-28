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۶ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۵۸

آتش‌سوزی گسترده در باغات اهرچایی مهار شد

آتش‌سوزی گسترده در باغات اهرچایی مهار شد

اهر ـ رئیس آتش‌نشانی اهر از مهار آتش‌سوزی گسترده در باغات اهرچایی خبر داد و گفت: این حریق با حضور سریع نیروهای آتش‌نشانی کنترل و مهار شد.

رحیم صادقیه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شامگاه جمعه پس از اعلام وقوع آتش‌سوزی، نیروهای آتش‌نشانی در کوتاه‌ترین زمان ممکن در محل حادثه حضور یافتند و عملیات اطفای حریق را آغاز کردند.

وی افزود: با اقدام به‌موقع و تلاش نیروهای آتش‌نشانی، حریق تحت کنترل درآمد و از گسترش بیشتر آتش به باغات و مناطق مجاور جلوگیری شد.

رئیس آتش‌نشانی اهر با اشاره به اینکه علت وقوع این حادثه هنوز مشخص نشده است، گفت: علت دقیق آتش‌سوزی پس از بررسی و کارشناسی اعلام خواهد شد.

صادقیه همچنین درباره میزان خسارات احتمالی این حادثه عنوان کرد: ارزیابی خسارات پس از بررسی کارشناسان انجام شده و جزئیات آن متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

کد مطلب 6930712

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