رحیم صادقیه در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شامگاه جمعه پس از اعلام وقوع آتشسوزی، نیروهای آتشنشانی در کوتاهترین زمان ممکن در محل حادثه حضور یافتند و عملیات اطفای حریق را آغاز کردند.
وی افزود: با اقدام بهموقع و تلاش نیروهای آتشنشانی، حریق تحت کنترل درآمد و از گسترش بیشتر آتش به باغات و مناطق مجاور جلوگیری شد.
رئیس آتشنشانی اهر با اشاره به اینکه علت وقوع این حادثه هنوز مشخص نشده است، گفت: علت دقیق آتشسوزی پس از بررسی و کارشناسی اعلام خواهد شد.
صادقیه همچنین درباره میزان خسارات احتمالی این حادثه عنوان کرد: ارزیابی خسارات پس از بررسی کارشناسان انجام شده و جزئیات آن متعاقباً اطلاعرسانی خواهد شد.
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