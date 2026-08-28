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۶ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۵۷

مطهری: می‌توانستیم استقلال را شکست دهیم

مطهری: می‌توانستیم استقلال را شکست دهیم

سرمربی تیم فوتبال فولاد خوزستان گفت: بازی خوبی از خود نشان دادیم و اگر از موقعیت هایمان استفاده می کردیم می‌توانستیم استقلال را شکست دهیم.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید مطهری در نشست خبری پس از دیدار با تیم فوتبال استقلال اظهار داشت: پیش از آغاز بازی محمد قریشی دچار مصدومیت شد و همین موضوع باعث شد تغییراتی در ترکیب تیم ایجاد کنیم. با این حال، من در کنار بازیکنان بزرگ تیم تلاش کردیم تا انسجام فولاد حفظ شود و این اتفاق روی عملکرد تیم تأثیر منفی نگذارد.

وی ادامه داد: از هوادارانی که به ورزشگاه آمدند و از تیم حمایت کردند تشکر می‌کنم. به بازیکنانم هم گفته بودم که باید با تمام وجود و با جان و دل وارد زمین شوند تا بتوانیم دل هوادارانمان را شاد کنیم.

مطهری با اشاره به موقعیت‌های ایجادشده برای فولاد گفت: در جریان بازی چند موقعیت داشتیم که می‌توانستیم به گل برسیم و حتی پیروز شویم، اما در استفاده از فرصت‌ها موفق نبودیم.

سرمربی فولاد خوزستان در پایان خاطرنشان کرد: در دیدارهای آینده به دنبال کسب پیروزی خواهیم بود و برای رسیدن به سه امتیاز تلاش می‌کنیم. با این حال، تساوی مقابل استقلال هم نتیجه بدی نیست.

کد مطلب 6930672

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    نظرات

    • امید جعفری بابادی IR ۰۴:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۸
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      با این جمله ای ک مربی محترم فولاد به زبان آورد توجه این مربی بیشتر به نگاه مدیریت فولاد است و آرام کردن هواداران فولاد نه بحث کارشناسی واقعی
    • IR ۱۴:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۸
      0 0
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      البته در پلی استیشن شاید...در نبرد مقابل استقلال ،حرفی برا گفتن نبود و اگر درخشش لک نبود حداقل با اختلاف دو گل می باختند...منصفانه نظر بده

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