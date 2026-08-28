بیزاتی: در هر بازی به دنبال ۳ امتیاز هستیم/ داور عملکرد خوبی داشت

به گزارش خبرنگار مهر، اوزجان بیزاتی در نشست خبری پس از دیدار با تیم فوتبال فولاد خوزستان اظهار داشت: بازی خوبی انجام دادیم و با تفکر پیروزی وارد زمین شدیم. به دنبال کسب تساوی نبودیم و هدف ما این بود که سه امتیاز مسابقه را به دست بیاوریم.

وی ادامه داد: در هر بازی به دنبال سه امتیاز و پیروزی هستیم، اما کسب یک امتیاز هم می‌تواند به ما کمک کند.

مربی استقلال درباره عملکرد حریف نیز گفت: نمی‌خواهم در مورد عملکرد آنها نظری بدهم، اما آنها هم در این مسابقه خوب عمل کردند.

سهراب بختیاری‌زاده، سرمربی استقلال، به دلیل دیدار با خانواده‌اش در نشست خبری پس از بازی حضور پیدا نکرد.