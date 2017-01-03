درخواست میزبانی یک رویداد جهانی با امکانات شهرستانی

خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها: مسابقات جام جهانی کشتی آزاد قرار است با حضور هشت تیم برتر جهان در روزهای بیست هشتم و بیست و نهم بهمن‌ماه جاری در ایران برگزار شود و اداره کل ورزش و جوانان استان البرز برای میزبانی از این رقابت‌ها تقاضای رسمی خود را به فدراسیون کشتی ارسال کرده است.

هرچند میزبانی از این رویداد مهم آن‌هم از نوع جهانی‌اش می‌تواند برای ورزش استان اتفاق‌های خوبی را رقم بزند اما اگر نگاهی واقع‌بینانه به این موضوع داشته باشیم البرز جوان و محروم هیچ‌یک از پارامترهای میزبانی را ندارد و ارسال این درخواست از سوی مسئولان ورزش استان جای بسی تأمل و تفکر دارد.

مرور امکانات سخت‌افزاری استان برای میزبانی از این رویداد جهانی ضروری به نظر می‌رسد برای شروع باید به سراغ آخرین وضعیت پروژه سالن ورزشی شش‌هزارنفری کرج رفت پروژه‌ای که پنج سال از کلنگ زنی‌اش می‌گذرد و هنوز نمی‌توان تاریخی دقیق برای بهره‌برداری‌اش متصور شد سالنی که اگر به بهره‌برداری برسد، البرز می‌توان در میان دیگر استان‌ها سری بالا بگیرد و در میزبانی از ورزش‌های داخل سالن حرفی برای گفتن داشته باشد.

تکمیل این سالن در حالی به قول ورزشی‌ها در آفساید قرار دارد که سرانه‌های ورزشی استان پایین و علاقه ورزشکاران البرزی برای حضور در میدان‌ها کشوری و جهانی بالا است مسئولان البرزی می‌گویند؛ بی‌اعتباری گریبان این پروژه را گرفته و رها نمی‌کند.

با شواهد موجود قطع به‌یقین این پروژه تا بهمن‌ماه سال جاری به بهره‌برداری نخواهد رسید تا مسئولان حوزه ورزش استان برای میزبانی از آن مایه بگذارند.

دی‌ماه را در حالی پشت سر می‌گذاریم که اهتمام جدی برای تکمیل سالن شش‌هزارنفری کرج را شاهد نبوده‌ایم اگر تکمیل این پروژه نیمه‌کاره در اولویت قرار داشت می‌توان امیدوار بود که میزبانی از رقابت‌های جهانی کشتی آزاد درخواستی منطقی است البته در ادامه باید این مهم را یادآور شد که داشتن یک سالن استاندارد به‌تنهایی نمی‌تواند برای میزبانی رقابت‌های جهانی کافی باشد، زیرا در کنار داشتن یک سالن استاندارد باید سامانه حمل نقل و همچنین هتل های مناسب نیز وجود داشته باشد که متأسفانه البرز از داشتن این ویژگی‌ها بی بهر بوده و فاقد هیچ‌کدام از این شرایط است.

با تفاسیر ارائه‌شده تنها سالنی که برای برگزاری مسابقات وجود دارد سالن یک هزار و ۵۰۰ نفری ورزشگاه انقلاب است که به‌زعم صاحب‌نظران حوزه ورزش از استانداردهای لازم برای میزبانی رویداد مهمی همچون جام جهانی کشتی آزاد بی‌بهره است.

این مجموعه که در جنوب غربی کرج واقع است همیشه در ضربات پنالتی با اعتبارات بازنده بوده ولی در این سال‌ها بار اصلی برگزاری رویدادهای مهم ورزشی آن‌هم در سطح ملی و بین‌المللی را به دوش کشیده است فقدان اعتبارات لازم برای نگهداری باعث شده که مشکلات قد و نیم قد گریبان این ورزشگاه قدیمی را بگیرد و به‌مرورزمان از کیفیت خدمات‌رسانی کاسته شود باوجود همه مشکلات این مجموعه با عناوین مختلف موردبازسازی های مقطعی قرارگرفته است، مهم‌ترین مرمت و بازسازی مربوط به فشارهای کنفدراسیون فوتبال آسیا بود که منتهی به ارتقای امکانات ورزشگاه فوتبال و تأسیسات مربوط به آن شد ولی همین بازسازی‌های مقطعی به دلیل اینکه از یک برنامه مدون و فازبندی شده تبعیت نمی‌کرد نتایج خوبی را در برنداشته است.

میزبانی جام جهانی کشتی در گرو تکمیل سالن شش‌هزارنفری است

رضا گل محمدی مدیرکل سابق ورزش و جوانان استان البرز درباره درخواست این اداره کل از فدراسیون کشتی برای میزبانی رقابت‌های جام جهانی کشتی به خبرنگار مهر گفت: تا زمانی که من مسئولیت مدیرکل ورزش و جوانان استان البرز را بر عهده داشتم تلاش کردم سالن شش‌هزارنفری تکمیل شود چون بدون این سالن نمی‌توانیم میزبانی رقابت‌های بین‌المللی را درخواست کنیم.

وی در ادامه افزود: برای میزبانی رقابت‌های جام جهانی کشتی نه‌تنها به یک سالن استاندارد با ظرفیت بالا نیاز داریم که باید هتل‌های باکیفیتی نیز در اختیار داشته باشیم.

گل‌محمدی گفت: امیدوارم شرایطی مهیا شود تا استان البرز بتواند میزبانی رقابت‌های بین‌المللی را کسب کند اما برای این کار باید همه نهادهای استانی تلاش کنند.

اما نایب‌رئیس فدراسیون کشتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به این‌که به‌جز استان البرز، استان‌های دیگری هم درخواست میزبانی جام جهانی کشتی‌ آزاد را به فدراسیون کشتی ارائه داده‌اند، گفت: هنوز به هیچ‌کدام از درخواست‌های میزبانی مسابقات کشتی آزاد جام جهانی پاسخ مثبت نداده‌ایم و باید با مدیران کل ورزش و جوانان هرکدام از استان‌های متقاضی صحبت کنیم تا ببینیم درنهایت کدام‌یک از استان‌ها واجد شرایط است.

حمید بنی تمیم اضافه کرد: مسابقات جام جهانی کشتی آزاد برای ما اهمیت زیادی دارد و باید به بهترین شکل میزبان این رقابت‌ها باشیم.

نایب‌رئیس فدراسیون کشتی گفت: مسابقات جام جهانی کشتی آزاد برای ما اهمیت زیادی دارد باید به بهترین شکل میزبان این رقابت‌ها باشیم سؤالات متعددی پیرامون درخواست استان البرز مبنی بر میزبانی رقابت‌های جهانی کشتی آزاد مطرح است، سؤالاتی از قبیل اینکه این مسابقات قرار است در کدام سالن استاندارد برگزار شود، استان البرز فاقد زیرساخت‌های مناسب درزمینهٔ حمل‌ونقل و هتل است، آیا در این مدت کم امکان حل این مشکل وجود دارد یا خیر، برای میزبانی مسابقات جام جهانی کشتی آزاد باید هماهنگی‌های زیادی با سایر نهادهای البرزی انجام شود که این مهم مستلزم صرف زمان است آیا مسئولان البرزی در این اندک زمان باقیمانده توانایی انجام این مهم رادارند یا خیر.

پاسخ پرسش‌های مطرح‌شده را امیر غفرانی مدیرکل ورزش و جوانان استان البرز می‌تواند ارائه کند، وی به خبرنگار مهر گفت: اگر چنین درخواست‌های ارائه نکنیم و برای ارتقای ورزش‌کاری از پیش نبریم این حوزه تعطیل می‌شود.

وی در پاسخ به این پرسش که در صورت توافق فدراسیون با این پیشنهاد آیا در استان هتلی مناسب برای اسکان وجود دارد یا خیر، گفت: مجموعه ورزشی چهارباغ واقع در شهرستان ساوجبلاغ مکانی مناسب برای اسکان ورزشکاران خارجی است پس از برگزاری مسابقات قرآن در این مجموعه ظرفیت‌ها موردبررسی قرارگرفته است.

دغدغه‌ای برای برگزاری مسابقات جهانی در کرج ندارم

در حالی مجموعه ورزشی چهارباغ برای اسکان ورزشکاران خارجی از سوی مدیرکل ورزش و جوانان البرز پیشنهاد می‌شود که دوری این مجموعه از مرکز جای بسی سؤال دارد، غفرانی در این خصوص گفت: از مرکز تا این مجموعه راهی نیست و در این مجموعه خوابگاه‌های خوبی وجود دارد.

وی در پاسخ به این پرسش که زیرساخت‌های استان جوابگوی برگزاری این رویداد مهم جهانی نیست چه تدبیری اندیشیده‌اید، گفت: بنده مسابقات کشتی ۲۰۰۲ را در تهران برگزار کردم دغدغه‌ای برای برگزاری این مسابقات آن‌هم در کرج ندارم.

مدیرکل ورزش و جوانان استان البرز در پایان این گفتگو اضافه کرد: این مسابقات را با امکانات کم هم می‌شود برگزار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بسیاری از صاحب‌نظران ورزشی معتقدند تکمیل پروژه‌های نیمه‌کاره در البرز به‌ویژه سالن شش‌هزارنفری کرج می‌تواند به ارتقای حوزه ورزش استان کمک‌های فراوانی کند به همین منظور مسئولان البرزی و متولیانی که دستی بر آتش دارند با انجام این مهم می‌توانند با خیالی راحت درخواست میزبانی از رقابت‌های مللی و بین‌المللی را مطرح کرده و نام البرز را در زمره استان‌های برخوردار از امکانات ورزشی به ثبت برسانند و میزبانی مسابقات داخل سالن کشور و حتی برون‌مرزی را بر عهده گیرد.