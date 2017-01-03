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۱۴ دی ۱۳۹۵، ۸:۱۵

ترامپ:

موشک‌های «پیونگ یانگ» به خاک آمریکا نمی‌رسند

موشک‌های «پیونگ یانگ» به خاک آمریکا نمی‌رسند

رئیس جمهوری منتخب آمریکا صحت ادعای کره شمالی مبنی بر حصول پیشرفت در ساخت و آزمایش موشک بالستیک قاره پیما را زیر سوال برد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری منتخب آمریکا تحقق اظهارات اخیر «کیم جونگ اون» رهبر کره شمالی مبنی بر پیشرفت این کشور در ساخت موشک قاره پیمایی که توانایی رسیدن به خاک آمریکا را داشته باشد، مورد تردید قرار داد.

 ترامپ در واکنش به این ادعا در پیامی توئیتری نوشت: چنین چیزی اتفاق نخواهد افتاد.

گفتنی است که کیم جونگ یکشنبه گذشته همزمان با آغاز سال میلادی ۲۰۱۷، از رسیدن پیونگ یانگ به مراحل پایانی آزمایش موشک قاره پیما خبر داد. این در حالی است که به عقیده بسیاری از کارشناسان، کره شمالی تا توانایی سوار کردن کلاهک هسته ای بر روی موشک بالستیک، فاصله زیادی دارد.

پس از آزمایش های اتمی سالهای ۲۰۰۶، ۲۰۰۹، و ۲۰۱۳، کره شمالی تنها در سال ۲۰۱۶، اقدام  به انجام دو آزمایش هسته ای و شلیک بیش از ۲۰ موشک قاره پیما کرد.

کد مطلب 3867140
مریم خرمایی

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