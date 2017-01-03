بیمارستان بقیه الله اعظم بشاگرد به پزشک متخصص مجهز می شود

عباس علیمراد در گفتگو با خبر نگار مهر با اشاره به روند اجرای طرح تحول سلامت در کشور و تجهیز بیمارستانهای کشور به کادر پرسنلی و درمانی و تجهیزات مورد نیاز گفت: با عنایت و همکاری دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در شهرستان بشاگرد خدمات قابل توجهی در حوزه بهداشت ودرمان صورت گرفته است که در این راستا با توجه به منطقه کوهستانی وپراکندگی شهرستان بشاگرد به دنبال خدمات مطلوب تری به مردم هستیم.

علیمراد گفت: در سالهای گذشته همه مراکز بهداشتی درمانی در بخشها و روستاها به پزشک وکادر درمانی تجهیز شده ودر حال خدمات رسانی مناسب به مردم هستند.

رئیس شبکه بهداشت ودرمان بشاگرد با اشاره به روند پیشرفت در ساخت اسکان برای پزشکان بیمارستان بقیه الله این شهرستان عنوان داشت: مراحل ساخت اسکان برای پزشکان پیشرفت خوبی داشته که در تلاش هستیم تا پایان سال آن را به پایان برسانیم.

علیمراد گفت: بیمارستان بقیه الله اعظم شهرستان بشاگرد از امکانات خوب و مناسبی برخوردار بوده اما شرایط حضور پزشک متخصص در این شهرستان با وجود مشکلات در پیش رو فراهم نبود.

وی بیان داشت: با پیگیری های فرماندار شهرستان و همکاری همه جانبه دانشگاه علوم پزشکی بخشی ازمشکلات مرتفع و بزودی بیمارستان شهرستان بشاگرد به پزشک متخصص مجهز خواهد شد.