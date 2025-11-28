  1. استانها
۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۱۶

استاندار هرمزگان از بیمارستان حضرت بقیه‌الله سردشت بشاگرد بازدید کرد

استاندار هرمزگان از بیمارستان حضرت بقیه‌الله سردشت بشاگرد بازدید کرد

بشاگرد استاندار هرمزگان و سید عبدالکریم هاشمی نخل‌ابراهیمی، نماینده مردم شرق استان در مجلس شورای اسلامی به شهرستان بشاگرد،از بیمارستان شهر سردشت بازدید کردند.

به گزارش خبرنگار مهر در این بازدید که ششمین برنامه سفر یک‌روزه استاندار و نماینده مردم شرق هرمزگان به بشاگرد بود، جمشید خرمی سرپرست فرمانداری شهرستان، معاونین استاندار، مدیران کل دستگاه‌های اجرایی استان، بخشداران و جمعی از مسئولان محلی حضور داشتند.

هیئت عالی‌رتبه استان از بخش‌های مختلف بیمارستان شامل اورژانس، بستری، آزمایشگاه و تجهیزات موجود بازدید و از نزدیک در جریان وضعیت خدمات‌رسانی، کمبودها و نیازهای درمانی منطقه قرار گرفتند.

در این برنامه، پژمان شاهرخی رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان توضیحات جامعی درباره ظرفیت تخت‌های بیمارستان، وضعیت نیروی متخصص، تجهیزات پزشکی موجود و برنامه‌های در دست اجرای توسعه‌ای ارائه کردند.

استاندار هرمزگان در جمع کادر درمان بیمارستان حضرت بقیه‌الله سردشت با تأکید بر اینکه سلامت مردم خط قرمز و اولویت اول مدیریت ارشد استان است اظهار داشت: هیچ بهانه‌ای برای کمبود تجهیزات و نیروی انسانی در مناطق محروم پذیرفته نیست و به زودی با تزریق اعتبارات ویژه و تأمین نیروی متخصص، سطح خدمات این بیمارستان به حد مطلوب خواهد رسید.

جمشید خرمی، سرپرست فرمانداری بشاگرد نیز با تقدیر از توجه ویژه استاندار به حوزه سلامت شهرستان گفت: در دولت چهاردهم و با پیگیری‌های مستمر نماینده شرق استان، عملیات احداث ساختمان مستقل سی‌تی‌اسکن بیمارستان حضرت بقیه‌الله آغاز شده و این پروژه به همراه تجهیز کامل بخش‌های مختلف، تحول بزرگی در خدمات درمانی بشاگرد ایجاد خواهد کرد.

گفتنی است سفر یک‌روزه استاندار هرمزگان به بشاگرد با هدف بررسی میدانی مشکلات و تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی و درمانی این شهرستان محروم انجام شده است.

      خداراشکر برای ملت بلوچ مظلوم بشاگرد بیمارستان ساخته شد زیزبنای این بیمارستان درسال 79الی 80بوده مردمی فقیرنشین

