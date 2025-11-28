به گزارش خبرنگار مهر در این بازدید که ششمین برنامه سفر یک‌روزه استاندار و نماینده مردم شرق هرمزگان به بشاگرد بود، جمشید خرمی سرپرست فرمانداری شهرستان، معاونین استاندار، مدیران کل دستگاه‌های اجرایی استان، بخشداران و جمعی از مسئولان محلی حضور داشتند.

هیئت عالی‌رتبه استان از بخش‌های مختلف بیمارستان شامل اورژانس، بستری، آزمایشگاه و تجهیزات موجود بازدید و از نزدیک در جریان وضعیت خدمات‌رسانی، کمبودها و نیازهای درمانی منطقه قرار گرفتند.

در این برنامه، پژمان شاهرخی رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان توضیحات جامعی درباره ظرفیت تخت‌های بیمارستان، وضعیت نیروی متخصص، تجهیزات پزشکی موجود و برنامه‌های در دست اجرای توسعه‌ای ارائه کردند.

استاندار هرمزگان در جمع کادر درمان بیمارستان حضرت بقیه‌الله سردشت با تأکید بر اینکه سلامت مردم خط قرمز و اولویت اول مدیریت ارشد استان است اظهار داشت: هیچ بهانه‌ای برای کمبود تجهیزات و نیروی انسانی در مناطق محروم پذیرفته نیست و به زودی با تزریق اعتبارات ویژه و تأمین نیروی متخصص، سطح خدمات این بیمارستان به حد مطلوب خواهد رسید.

جمشید خرمی، سرپرست فرمانداری بشاگرد نیز با تقدیر از توجه ویژه استاندار به حوزه سلامت شهرستان گفت: در دولت چهاردهم و با پیگیری‌های مستمر نماینده شرق استان، عملیات احداث ساختمان مستقل سی‌تی‌اسکن بیمارستان حضرت بقیه‌الله آغاز شده و این پروژه به همراه تجهیز کامل بخش‌های مختلف، تحول بزرگی در خدمات درمانی بشاگرد ایجاد خواهد کرد.

گفتنی است سفر یک‌روزه استاندار هرمزگان به بشاگرد با هدف بررسی میدانی مشکلات و تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی و درمانی این شهرستان محروم انجام شده است.