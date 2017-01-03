پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به جشنواره «ایران ساخت»

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در آستانه برگزاری نخستین جشنواره ملی فرهنگی هنری «ایران ساخت»، پیامی صادر کرد. در بخشی از این پیام آمده است:

«از دیرباز تا کنون حرکت بر مدار و محور فرهنگ، از ویژگی های بارز جامعه ایرانی بوده و این خصلت با زیور هنر به زیبایی آراسته گشته است. بر همین اساس است که از گذر سده ها و هزاره ها، همچنان اسناد اعتبارآفرین، در هیاهو و فضای غبارآلود تبلیغات سوء و نادرست دیگران، هویت ایرانی- اسلامی مان را به رخ می کشد. خودبسندگی نیز در این فرهنگ غنی، جایگاه ممتازی دارد و کسی نمی تواند بر هوشمندی و خلاقیت مردم این سرزمین شبهه ای وارد کند. اینک با توجه به رشد کمی و کیفی علم و فناوری و گسترش مراودات با جهان پیرامون، موضوع فناوری و نوآوری، از قالب یک مقوله صرفاً علمی و دانشگاهی، به امری اجتماعی و فرهنگی مبدل شده است. از این رو لازم است ضمن تاکید بر حمایت از تولیدات دانش بنیان داخلی برای پیشرفت و توسعه کشور، بسترهای فرهنگی لازم را به منظور ترویج فرهنگ استفاده از کالای دانش بنیان ایرانی فراهم کنیم و این امر از رهگذر استفاده مطلوب از قدرت رسانه و شبکه های اجتماعی به سبب تنوع و فراگیری این فضا امکان پذیر است.»

در بخش دیگری از این پیام آمده است:

«جشنواره ملی فرهنگی هنری «ایران ساخت» تلاش دلسوزانه ای در مسیر حمایت از تولید و تولیدکننده ایرانی است. این رویداد که به همت بلند معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار می شود، می تواند در زمینه ترویج فرهنگ حمایت از کالای دانش بنیان ایرانی اثرگذار باشد و جامعه را به سمت حمایت از تولیدات دانش بنیان و رونق اقتصاد این حوزه سوق دهد. برای دست اندرکاران این جشنواره و همه کسانی که برای آبادانی روزافزون ایران عزیز، تلاش می کنند، آرزوی عزت و سربلندی دار.»

جشنواره ملی فرهنگی هنری «ایران ساخت» در بخش ادبیات، هنرهای تجسمی، رسانه های دیداری و شنیداری، رسانه های دیجیتال و ایده بازار به همت ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی و فناوری، دبیر کلی پرویز کرمی و با شعار «فناوری ایرانی، کسب و کار ایرانی» از ۱۵ تا ۱۸ دی ماه سال جاری شاهد نمایش آثار برگزیده در خانه هنرمندان ایران است.