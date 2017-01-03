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۱۴ دی ۱۳۹۵، ۱۴:۰۴

پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به جشنواره «ایران ساخت»

پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به جشنواره «ایران ساخت»

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیامی به جشنواره «ایران ساخت»، بسترسازی فرهنگی به منظور ترویج فرهنگ استفاده از کالای دانش بنیان ایرانی را ضروری دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در آستانه برگزاری نخستین جشنواره ملی فرهنگی هنری «ایران ساخت»، پیامی صادر کرد. در بخشی از این پیام آمده است:

«از دیرباز تا کنون حرکت بر مدار و محور فرهنگ، از ویژگی های بارز جامعه ایرانی بوده و این خصلت با زیور هنر به زیبایی آراسته گشته است. بر همین اساس است که از گذر سده ها و هزاره ها، همچنان اسناد اعتبارآفرین، در هیاهو و فضای غبارآلود تبلیغات سوء و نادرست دیگران، هویت ایرانی- اسلامی مان را به رخ می کشد. خودبسندگی نیز در این فرهنگ غنی، جایگاه ممتازی دارد و کسی نمی تواند بر هوشمندی و خلاقیت مردم این سرزمین شبهه ای وارد کند. اینک با توجه به رشد کمی و کیفی علم و فناوری و گسترش مراودات با جهان پیرامون، موضوع فناوری و نوآوری، از قالب یک مقوله صرفاً علمی و دانشگاهی، به امری اجتماعی و فرهنگی مبدل شده است. از این رو لازم است ضمن تاکید بر حمایت از تولیدات دانش بنیان داخلی برای پیشرفت و توسعه کشور، بسترهای فرهنگی لازم را به منظور ترویج فرهنگ استفاده از کالای دانش بنیان ایرانی فراهم کنیم و این امر از رهگذر استفاده مطلوب از قدرت رسانه و شبکه های اجتماعی به سبب تنوع و فراگیری این فضا امکان پذیر است.»

در بخش دیگری از این پیام آمده است:

«جشنواره ملی فرهنگی هنری «ایران ساخت»  تلاش دلسوزانه ای در مسیر حمایت از تولید و تولیدکننده ایرانی است. این رویداد که به همت بلند معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار می شود، می تواند در زمینه ترویج فرهنگ حمایت از کالای دانش بنیان ایرانی اثرگذار باشد و جامعه را به سمت حمایت از تولیدات دانش بنیان و رونق اقتصاد این حوزه سوق دهد. برای دست اندرکاران این جشنواره و همه کسانی که برای آبادانی روزافزون ایران عزیز، تلاش می کنند، آرزوی عزت و سربلندی دار.»

جشنواره ملی فرهنگی هنری «ایران ساخت» در بخش ادبیات، هنرهای تجسمی، رسانه های دیداری و شنیداری، رسانه های دیجیتال و ایده بازار به همت ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی و فناوری، دبیر کلی پرویز کرمی و با شعار «فناوری ایرانی، کسب و کار ایرانی» از ۱۵ تا ۱۸ دی ماه سال جاری شاهد نمایش آثار برگزیده در خانه هنرمندان ایران است.

کد مطلب 3867598

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