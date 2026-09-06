به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت آموزشی وزارت بهداشت، بر اساس مصوبه جلسه ۹۸ شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی مورخ ۱۸ مردادماه ۱۴۰۵، پیشنهاد «میهمانی دانشجویان دانشگاه/ دانشکده‌های علوم پزشکی در دانشگاه پیام نور جهت گذراندن دروس عمومی با هماهنگی و موافقت دانشگاه/ دانشکده محل تحصیل دانشجو» مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

بر این اساس، امکان میهمانی دانشجویان دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی در دانشگاه پیام نور برای گذراندن دروس عمومی، با هماهنگی و موافقت دانشگاه یا دانشکده محل تحصیل دانشجو فراهم شده است.

این مصوبه طی ابلاغیه‌ای در تاریخ ۱۴ شهریورماه ۱۴۰۵ به دانشگاه‌ها، دانشکده‌ها و مؤسسات ذی‌ربط ابلاغ و برای اجرا اعلام شده است.