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۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۳۸

موافقت با میهمانی علوم پزشکی‌ها در دانشگاه پیام نور برای دروس عمومی

موافقت با میهمانی علوم پزشکی‌ها در دانشگاه پیام نور برای دروس عمومی

مصوبه شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی در خصوص میهمانی دانشجویان دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی در دانشگاه پیام نور برای گذراندن دروس عمومی ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت آموزشی وزارت بهداشت، بر اساس مصوبه جلسه ۹۸ شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی مورخ ۱۸ مردادماه ۱۴۰۵، پیشنهاد «میهمانی دانشجویان دانشگاه/ دانشکده‌های علوم پزشکی در دانشگاه پیام نور جهت گذراندن دروس عمومی با هماهنگی و موافقت دانشگاه/ دانشکده محل تحصیل دانشجو» مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

بر این اساس، امکان میهمانی دانشجویان دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی در دانشگاه پیام نور برای گذراندن دروس عمومی، با هماهنگی و موافقت دانشگاه یا دانشکده محل تحصیل دانشجو فراهم شده است.

این مصوبه طی ابلاغیه‌ای در تاریخ ۱۴ شهریورماه ۱۴۰۵ به دانشگاه‌ها، دانشکده‌ها و مؤسسات ذی‌ربط ابلاغ و برای اجرا اعلام شده است.

موافقت با میهمانی علوم پزشکی‌ها در دانشگاه پیام نور برای دروس عمومی

کد مطلب 6939008

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