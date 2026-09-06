مینا معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آسمان استان از امروز تا اواخر هفته صاف تا قسمتی ابری است و در ساعات بعدازظهر و شب گاهی وزش باد به نسبت شدید پیش بینی میشود.
وی ادامه داد: از فردا دوشنبه تا چهارشنبه شدت وزش باد در سطح استان به ویژه در نواحی غربی و جنوبی افزایش مییابد و در ساعات عصر گاهی وقوع توفان موقت همراه با گردوخاک دور از انتظار نیست.
کارشناس مسئول پیشبینی اداره کل هواشناسی اصفهان با اشاره به نوسان جزیی دما طی ۲۴ ساعت آینده، گفت: زواره از توابع شهرستان اردستان با ۴۱ درجه سلسیوس بالای صفر گرمترین نقطه استان است و بویین میاندشت خنکترین ایستگاه، حداقل دمای ۹ درجه سلسیوس بالای صفر را تجربه میکند.
معتمدی اضافه کرد: دمای شهر اصفهان (مرکز استان) در گرمترین ساعات امروز به ۳۷ درجه و در خنکترین ساعات بامداد فردا دوشنبه به ۲۳ درجه سلسیوس بالای صفر میرسد.
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