قطعه بندی مرغ در مراکز عرضه ممنوع شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام اداره کل دامپزشکی استان قم قطعه بندی و خرد کردن مرغ در مراکز عرضه این محصول ممنوع شد.

این دستور در راستای برخورد با مراکز متخلف، جلوگیری از آلودگی محیطی، جلوگیری از آلودگی مرغ و پیشگیری از مخاطرات بهداشتی صادر شده است.

بسته بندی جهت تأمین مرغ قطعه بندی با تنوع مختلف در بسته‌های کوچک، ایجاد فروشگاه‌های هایپر در صورت وجود متقاضی و احراز شرایط لازم و نیز صدور پروانه بسته بندی وابسته به فروشگاه‌های بزرگ از جمله راهکارهای عملی است که برای جلوگیری از قطعه بندی غیر بهداشتی مرغ پیشنهاد شده است.

بر این اساس طبق هماهنگی به عمل آمده از تاریخ اول دی ماه سال جاری فعالیت خردکردن مرغ در مراکز عرضه ممنوع بوده و خردکردن مرغ فقط در مراکز بسته بندی وابسته به فروشگاه‌های هایپر که پروانه بهداشتی را از سازمان دامپزشکی دریافت نموده‌اند مجاز است.