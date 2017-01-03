  1. استانها
  2. قم
۱۴ دی ۱۳۹۵، ۱۵:۱۷

بر اساس اعلام دامپزشکی قم؛

قطعه بندی مرغ در مراکز عرضه ممنوع شد

قطعه بندی مرغ در مراکز عرضه ممنوع شد

قم - قطعه بندی مرغ بر اساس اعلام دامپزشکی در مراکز عرضه سطح شهر قم ممنوع شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام اداره کل دامپزشکی استان قم قطعه بندی و خرد کردن مرغ در مراکز عرضه این محصول ممنوع شد.

این دستور در راستای برخورد با مراکز متخلف، جلوگیری از آلودگی محیطی، جلوگیری از آلودگی مرغ و پیشگیری از مخاطرات بهداشتی صادر شده است.

بسته بندی جهت تأمین مرغ قطعه بندی با تنوع مختلف در بسته‌های کوچک، ایجاد فروشگاه‌های هایپر در صورت وجود متقاضی و احراز شرایط لازم و نیز صدور پروانه بسته بندی وابسته به فروشگاه‌های بزرگ از جمله راهکارهای عملی است که برای جلوگیری از قطعه بندی غیر بهداشتی مرغ پیشنهاد شده است.

بر این اساس طبق هماهنگی به عمل آمده از تاریخ اول دی ماه سال جاری فعالیت خردکردن مرغ در مراکز عرضه ممنوع بوده و خردکردن مرغ فقط در مراکز بسته بندی وابسته به فروشگاه‌های هایپر که پروانه بهداشتی را از سازمان دامپزشکی دریافت نموده‌اند مجاز است.

کد مطلب 3867677

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • شهروند IR ۲۰:۱۸ - ۱۳۹۵/۱۰/۱۴
      0 0
      پاسخ
      خبرهای بهداشتی دامپزشکی را بیشتراطلاع رسانی کنید. متشکرم

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها