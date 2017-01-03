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۱۴ دی ۱۳۹۵، ۱۷:۳۱

تروریستهای ارتش آزاد زیر میز زدند؛

مردم فوعه و کفریا همچنان در محاصره/ ترکیه ناتوان از انجام تعهدات

مردم فوعه و کفریا همچنان در محاصره/ ترکیه ناتوان از انجام تعهدات

در حالی که همه تروریست‌ها به همراه خانواده‌های خود از شرق حلب خارج شده اند اما از مجموع ۴۵۰۰ نفری که قرار بود از شهرک‌های فوعه و کفریا خارج شوند، تاکنون تنها ۹۰۰ نفر خارج شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، گزارش منابع میدانی حاکی است: ۲۱ اتوبوس مخصوص انتقال افراد زخمی همچنان در این شهرک محاصره بوده و رانندگان نیز که از ساکنان حلب هستند در این محاصره گرفتار شده‌اند.

در همین حال، گروه های تروریستی معارض سوری مورد حمایت ترکیه به ویژه «ارتش آزاد»، شامگاه دوشنبه از تعلیق تمام گفتگوهای مربوط به مذاکرات صلح با دولت سوریه که قرار بود در «آستانه» پایتخت قزاقستان برگزار شود، خبر دادند.

این در حالی است که مطابق جمع بندی نشست سه جانبه مسکو، ترکیه در برابر خروج معارضین مسلح مورد حمایتش از شرق حلب، هم نسبت به خروج اهالی دو شهرک فوعه و کفریا از محاصره و انتقال آنان به حلب و هم در رابطه با متقاعد کردن معارضین در خصوص پذیرش آتش بس و طی فرآیند مذاکرات تضمین و تعهد داده بود.

تصویر محمد الجمود که دقایقی پیش در فوعه هدف تک تیراندازهای احرارالشام قرار گرفت 

از جمله موارد نقض آتش بس تروریست های مورد حمایت ترکیه می توان به ترور «محمد الجمود» جوان اهل فوعه اشاره کرد که دقایقی پیش در اثر شلیک گلوله تک تیرانداز گروه تروریستی احرارالشام در این شهرک به شهادت رسید.

بر این اساس؛ به نظر می رسد چنانچه پیش از این نیز پیش بینی شده بود، ترکیه یا نمی تواند و یا نمی خواهد به تعهدات خود در نشست مسکو پایبند باشد.    

کد مطلب 3867918

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