۴ مدال حاصل تلاش دانشجویان دانشگاه کردستان در المپیاد دانشجویان کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، هفدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان پسر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور پس از ۱۰ روز رقابت با حضور بیش از سه هزار و ۵۰۰ دانشجو در دانشگاه صنعتی شاهرود به کار خود پایان داد و دانشجویان دانشگاه کردستان نیز در این رویداد موفق به کسب چهار مدال شدند.

دانشگاه کردستان در این دوره با ۹ ورزشکار و پنج مربی و سرپرست در پنج رشته بدمینتون، کشتی، کاراته، دوومیدانی و ورزش‌های زورخانه‌ای و باستانی حضور پیدا کرد.

در بخش ورزش‌های زورخانه‌ای و باستانی، محمدرضا خسروی در ماده میل باستانی به مدال نقره دست یافت تا نخستین نشان کاروان دانشگاه کردستان را به دست آورد.

رامیار بهمنی نیز در رشته کاراته و کاتای انفرادی با کسب مدال برنز، دومین نشان این دانشگاه را به نام خود ثبت کرد.

در ادامه رقابت‌ها، تیم امدادی دانشگاه کردستان در ماده ۴ در ۴۰۰ متر دوومیدانی با ترکیب مبین اعتماد، میثم محمدی، متین رنجبر آذر و امیررضا حشمتیان به مقام سوم رسید و مدال برنز را کسب کرد.

مبین اعتماد همچنین در ماده ۸۰۰ متر دوومیدانی در جایگاه چهارم این رقابت‌ها قرار گرفت.

در رشته کشتی نیز سید کارن حسینی با قرار گرفتن در جایگاه سوم، چهارمین مدال برنز دانشگاه کردستان در این دوره از المپیاد را به دست آورد.

هفدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان پسر کشور از ۳۱ مرداد تا ۹ شهریورماه در دانشگاه صنعتی شاهرود برگزار شد و دانشجویان دانشگاه کردستان با کسب چهار مدال و یک مقام چهارمی، حضور موفقی در این رقابت‌ها داشتند.