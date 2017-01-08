رالی فروش نگین خودرو آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس بخشنامه جدید نگین خودرو، در جشنواره نوروزی رنو علاقمندان به خرید رنو سیمبل می‌توانند با پیش‌پرداخت متنوع، از ۱۰ میلیون تومان به بالا این خودرو اروپایی را خریداری کنند.

این شرکت همچنین برای نخستین بار، شرایط فروش خود را به شکل منعطف برقرار کرده به این معنی که خریدار می‌تواند میزان پیش‌پرداخت، مبلغ اقساط و مدت‌زمان آن را به دلخواه خود تنظیم کند. در این طرح که با شعار «پرداخت به سلیقه شما» از سوی نگین خودرو معرفی شده است، علاوه بر شرایط متنوع فروش نقدی و اقساطی محصولات رنو، خریدار نیز می‌تواند شرایط موردنظر خود را به نگین خودرو اعلام کند تا بر اساس میزان پیش‌پرداخت اعلام شده از سوی خریدار، تعداد و مبلغ اقساط مشخص شود.

بر اساس شرایط اعلام شده از سوی نگین خودرو، رنو سیمبل هم‌اکنون در سه تیپ PE، SE و LE در مدل‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ به فروش می‌رسد که در این میان پیشنهاد ویژه نگین خودرو، مدل‌های PE است که به‌عنوان هدیه ویژه نگین خودرو به همراه آن‌ها مانیتور و نویگیشن نیز عرضه می‌شود.

قیمت این خودرو ۷۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است و خریداران می‌توانند با سه پیش‌پرداخت ۱۰، ۱۷.۴ و ۲۷.۳ میلیون تومانی نسبت به خرید آن اقدام کنند. اقساط این خودرو در بازه زمانی ۱۲ تا ۳۶ ماهه پرداخت خواهد شد و تحویل خودروها با توجه به شرایط خرید بین ۱۵ تا ۶۰ روز خواهد بود.

علاوه بر تیپ PE، نگین خودرو برای دو تیپ SE و LE نیز شرایط فروش متنوعی را در نظر گرفته است که شامل وام ۴۰ و ۴۵ میلیون تومانی و هدایایی ازجمله مانیتور و نویگیشن است. این دو تیپ بسته به شرایط پرداخت، با تحولی ۱۰ تا ۶۰ روزه ارائه شده‌اند و به این ترتیب خریداران این خودرو می‌توانند سال جدید را با یک برند اروپایی آغاز کنند.

تمامی خودروهای نگین خودرو با گارانتی ۵ ساله یا ۱۵۰ هزار کیلومتری عرضه می‌شوند و با توجه به شبکه خدمات پس از فروش گسترده نگین خودرو، خریداران از این نظر دچار مشکل نخواهند شد.

رنو سیمبل با طول ۴۳۴۸ میلی‌متر خودروی جاداری است و از این نظر به‌خوبی می‌تواند نیازهای یک خانواده را برآورده کند. این خودرو از موتوری باقدرت ۱۰۵ اسب بخار بهره می‌برد و نیروی آن از طریق گیربکس اتوماتیک به محور جلو می‌رسد. طراحی این خودرو در داخل و خارج به‌گونه‌ای است که آن را به خودروهایی در کلاس بالاتر نزدیک می‌کند، ضمن آنکه نشان رنو بر پیشانی سیمبل، اصالت اروپایی آن را نشان می‌دهد.

جهت کسب اطلاع از شرایط متنوع فروش نقدی و اعتباری نگین خودرو می‌توانید به وبسایت این شرکت به آدرس www.neginkhodro.com مراجعه کنید.