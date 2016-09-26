فراخوان هفتمین جشنواره مردمی فیلم «عمار» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فراخوان هفتمین جشنواره مردمی فیلم «عمار» با موضوعات «تاریخ معاصر ایران»، «فتنه سال ۸۸»، «بیداری اسلامی و جهانی»، «نقد درون گفتمانی»، «جنگ نرم» و «اقتصاد مقاومتی» منتشر شد.

متقاضیان شرکت در جشنواره می‌توانند آثار خود را در بخش‌های «فیلم»، «لوح نگار»، «نقد و پژوهش های سینمایی»، «تولیدات رادیویی»، «فیلم ما» و «آگهی بازرگانی و اقلام تبلیغاتی» با مراجعه به وبسایت AmmarFest.ir ثبت و حداکثر تا پنج روز پس از آن به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

بر اساس این فراخوان، متقاضیان در بخش‌های «فیلم»، «فیلمنامه» و «نقد و پژوهش‎های سینمایی» حداکثر تا ۱۵ آبان ماه و در بخش‌های «فیلم ما»، «تولیدات رادیویی»، «اقلام تبلیغی» و «لوح‌نگار» حداکثر تا ۱۰ آذر ماه سال جاری فرصت دارند، آثار خود را در پایگاه اینترنتی جشنواره ثبت‌ کنند.

از نکات قابل توجه فراخوان هفتمین دوره جشنواره «عمار» اضافه شدن بخش «اقلام تبلیغی» و «تولیدات رادیویی» در قالب‌های «نمایش‌های رادیویی»، «روایت‌های داستانی صوتی» و «کلیپ‌های صوتی» به بخش‌های مسابقه این جشنواره است.

همچنین در بخش مسابقه فیلم هم قالب «طنزِ ایستاده» به زیر مجموعه قالب‌های برنامه تلویزیونی افزوده شده است.

همانند ادوار گذشته دبیرخانه جشنواره مردمی فیلم «عمارم در فراخوان خود از علاقمندان برای اکران مردمی آثار جشنواره دعوت کرده است تا با مراجعه به وبسایت جشنواره، نسبت به ثبتنام جهت اکران فیلم‌ها اقدام کنند.

در فراخوان هفتمین جشنواره مردمی فیلم «عمار» اعلام شده است، آثاری که تا تاریخ ۱ آبان ۹۵ به دبیرخانه جشنواره برسند با نظر هیات انتخاب، در اولین مرحله، وارد چرخه اکران مردمی می‌شوند.

هفتمین جشنواره مردمی فیلم «عمار»، ۸ تا ۱۷ دی ماه ۹۵ در سینما فلسطین تهران و از آبان ماه سال جاری تا ۳۰ آبان سال بعد اکران‌های مردمی این جشنواره در شهرها و روستاهای کشور برگزار می‌شود.