به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مفدا؛ سیدنصرت الله موسوی، مدیر اداره فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی وزارت بهداشت با اعلام این خبر افزود: تاکنون آمار دقیقی از تعداد شهدای دانشجوی دانشگاههای علوم پزشکی نداشتیم.
وی افزود: بر اساس مصوبه شورای سیاستگذاری فعالیتهای فرهنگی مشترک وزارت بهداشت و بسیج دانشجویی، مقرر شد که اطلاعات شهدای دانشجوی دانشگاهای علوم پزشکی در سامانه شهدای دانشجوی به نشانی shohadayedaneshjoo. ir جمعآوری شود.
موسوی گفت: تاکنون این کار در ۱۲ استان، اردبیل، زنجان، آذربایجان غربی، گیلان، ایلام، سمنان، چارمحال و بختیاری، بوشهر، هرمزگان، لرستان، خراسان شمالی، گلستان به انجام رسیده و آمار شهدای دانشجوی علوم پزشکی در این استانها هزار و ۴۱۰ نفر اعلام شده است. پیشبینی میکنیم تعداد شهدای دانشجوی علوم پزشکی تا پایان سال جاری در سامانه مذکور تجمیع شود و آمار به بیش از ۲ هزار نفر برسد.
وی افزود: در تمام دانشگاههای علوم پزشکی کشور ستاد بزرگداشت شهدا، ایثارگران و جانبازان تشکیل شده است که به صورت مستقل در هر کدام از دانشگاهها برنامههایی رو برای روز دانشجو تدارک دیده است؛ همچنین تقویم مناسبتهای دانشگاه که رویدادهای مرتبط با شهدا نیز در آن آمده است زیر نظر شورای فرهنگی دانشگاهها اجرایی و عملیاتی میشود.
مدیر اداره فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی وزارت بهداشت عنوان کرد: در راستای پاسداشت حرمت مقام رفیع شهدای انقلاب اسلامی و ارج نهادن به فرهنگ ایثار و شهادت، دومین کنگره شهدای دانشجو با همکاری نهادهای دانشگاهی و فرهنگی در یکی از ماههای بهمن و یا اسفند به میزبانی مشهد مقدس برگزار میشود.
وی افزود: با برنامه ریزیهای صورت گرفته برنامههای کنگره ملی شهدای دانشجو در سه سطح دانشگاهی، سطح استانی، سطح ملی با هدف ترویج و تبیین سیره عملی و سبک زندگی شهدای دانشجو عملیاتی میشود.
موسوی اظهار داشت: به این منظور از ستاد یادواره شهدای دانشگاهها که زیر نظر معاونتهای فرهنگی و دانشجویی دانشگاههای علوم پزشکی فعالیت میکنند خواستهایم تا کنگره شهدای دانشجو را با مشارکت دانشجویان، بسیج دانشجویی، کانونهای فرهنگی، انجمنهای علمی، تشکلها و نهادهای فعال دانشجویی برگزار کنند.
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