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۱۹ دی ۱۳۹۵، ۸:۴۸

آتش سوزی یک مغازه در بابل ۳ مصدوم به همراه داشت

آتش سوزی یک مغازه در بابل ۳ مصدوم به همراه داشت

بابل - آتش سوزی در مغازه تاسیسات گازپرکنی در جاده بابل به قائمشهر سه مصدوم برجا گذاشت.

محمد روشن سخنگوی مرکز فوریت های پزشکی بابل در گفتگو با خبرنگار مهر زمان وقوع آتش سوزی را شنبه شب اعلام کرد و گفت: این حادثه در مغازه تاسیسات گاز پرکنی در جاده بابل به قائمشهر در مغازه گزارش شد و پس از دریافت این گزارش بلافاصله مرکز فرماندهی اورژانس ۱۱۵ پایگاه هتکه پشت را به محل حادثه اعزام کرد.

وی افزود: این حادثه آتش سوزی که براثر پر کردن  کپسول گاز مایع رخ داد، منجر به سوختگی جزیی دو دو مرد ۱۵ و ۱۸ ساله وزن ۳۰ ساله شد و تکنسین های اورژانس ۱۱۵ پس از اقدامات پزشکی مصدومان حادثه قصد اعزام به بیمارستان داشتند که حادثه دیدگان حاضر به انتقال به بیمارستان نشدند.

کد مطلب 3871234

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