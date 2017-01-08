آتش سوزی یک مغازه در بابل ۳ مصدوم به همراه داشت

محمد روشن سخنگوی مرکز فوریت های پزشکی بابل در گفتگو با خبرنگار مهر زمان وقوع آتش سوزی را شنبه شب اعلام کرد و گفت: این حادثه در مغازه تاسیسات گاز پرکنی در جاده بابل به قائمشهر در مغازه گزارش شد و پس از دریافت این گزارش بلافاصله مرکز فرماندهی اورژانس ۱۱۵ پایگاه هتکه پشت را به محل حادثه اعزام کرد.

وی افزود: این حادثه آتش سوزی که براثر پر کردن کپسول گاز مایع رخ داد، منجر به سوختگی جزیی دو دو مرد ۱۵ و ۱۸ ساله وزن ۳۰ ساله شد و تکنسین های اورژانس ۱۱۵ پس از اقدامات پزشکی مصدومان حادثه قصد اعزام به بیمارستان داشتند که حادثه دیدگان حاضر به انتقال به بیمارستان نشدند.