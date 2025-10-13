آتش سوزی گسترده چند مغازه در بابل

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی اکبری درباره جزئیات آتش سوزی گسترده در چندین مغازه در جاده بابل گفت: پس از برقراری تماس از سوی شهروندان با مرکز آتش نشانی بابل در حوالی ساعت ۲۱ و ۳۰ دقیقه مبنی بر آتش سوزی گسترده در چندین واحد تجاری در جاده بابل به قائم شهر در ورودی روستای علمدار، ۳۰ آتشنشان به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: ۱۰ دستگاه خودروی آتش نشانی که از ایستگاههای مختلف این شهرستان به محل حادثه اعزام شدند، اکنون در حال مهار آتش هستند.
اکبری ادامه داد: در زمان حاضر همه تلاشها بر آن است تا شعلههای آتش به مغازههای بیشتری گسترش پیدا نکند.
وی گفت: علت آتش سوزی توسط کارشناسان در حال بررسی است و در خبرهای تکمیلی اطلاع رسانی خواهد شد.
