۲۱ مهر ۱۴۰۴، ۲۲:۵۸

آتش سوزی گسترده چند مغازه در بابل

بابل- مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی شهرداری بابل با اشاره به وقوع حریق گسترده در چند واحد تجاری در جاده بابل، از اعزام ۳۰ آتش نشان به محل حادثه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی اکبری درباره جزئیات آتش سوزی گسترده در چندین مغازه در جاده بابل گفت: پس از برقراری تماس از سوی شهروندان با مرکز آتش نشانی بابل در حوالی ساعت ۲۱ و ۳۰ دقیقه مبنی بر آتش سوزی گسترده در چندین واحد تجاری در جاده بابل به قائم شهر در ورودی روستای علمدار، ۳۰ آتش‌نشان به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: ۱۰ دستگاه خودروی آتش نشانی که از ایستگاه‌های مختلف این شهرستان به محل حادثه اعزام شدند، اکنون در حال مهار آتش هستند.

اکبری ادامه داد: در زمان حاضر همه تلاش‌ها بر آن است تا شعله‌های آتش به مغازه‌های بیشتری گسترش پیدا نکند.

وی گفت: علت آتش سوزی توسط کارشناسان در حال بررسی است و در خبرهای تکمیلی اطلاع رسانی خواهد شد.

