جعفر سبحانی در گفتگو با خبرنگار مهر از راه‌اندازی سامانه جدید برای اطلاع مردم از چگونگی ثبت‌نام و دریافت سهام عدالت خبر داد و گفت: با توجه به وعده‌ای که در گذشته سازمان خصوصی‌سازی برای سهام عدالت اعلام کرده بود، اکنون سامانه‌ای طراحی شده که تنها مرجع قابل اعتماد برای مردم در دریافت اطلاعات مرتبط با پروژه اعطای سهام عدالت است.

مشاور سازمان خصوصی‌سازی افزود: مردم از امروز می‌توانند به این سامانه مراجعه کنند و از اواخر بهمن‌ماه نیز تلاش داریم که بتوانیم اقدامات لازم برای اخذ حساب مشمولان را انجام دهیم؛ این در حالی است که این سامانه برای اطلاع‌رسانی به مشمولان از تصمیمات سازمان خصوصی‌سازی است.

وی تصریح کرد: طبیعتا همه موارد مرتبط با ارایه سهام عدالت، نحوه ثبت‌نام و اعلام صورتحساب در این سامانه اطلاع‌رسانی خواهد شد و این سامانه رسمی است و مردم نباید به سایر اطلاع‌رسانی‌های غیرموثق توجه کنند.

گفتنی است، میرعلی اشرف عبدالله پوری‌حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی نیز چندی پیش اعلام کرده بود که برای ٤٧ میلیون نفر باید سهام عدالت توزیع شود که به هر فرد ٥٥٠ هزار تومان سهم خواهد رسید. ولی افرادی که قبلا پولی گرفته باشند، باید از عدد ٥٥٠ هزار تومان کم کنند ولی به کمیته امدادی ها، بهزیستی ها و روستاییان فاقد شغل دو برابر این رقم سهام تعلق می‌گیرد.

این مقام مسئول گفت: ما بستری را فراهم کرده ایم تا به موقع اطلاع رسانی کنیم و اعلام خواهیم کرد که افراد با در دست داشتن شناسنامه و امکانات اینترنتی اقدامات لازم را انجام دهند؛ بر این اساس، قرار بر این است که تا پایان سال این اقدام انجام شود.