  1. اقتصاد
  2. بانک و بیمه وبورس
۱۹ دی ۱۳۹۵، ۱۱:۲۹

یک مقام مسئول بورسی خبر داد؛

نمادهای متوقف بورس کاهش یافت/بازگشایی ۱۸ نماد در ۱۳ روز کاری

نمادهای متوقف بورس کاهش یافت/بازگشایی ۱۸ نماد در ۱۳ روز کاری

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت:با احتساب امروز، طی ۱۳روز کاری ۱۸نماد متوقف با رعایت معیارهای افشا از جمله اظهارنظر حسابرس به تابلوی معاملات سهام بازگشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، علی بیگ‌زاده گفت: ۹ نماد متوقف در بازار سهام در چارچوب آیین نامه افشا امروز قابل بازگشایی است که از جمله آنها می‌توان به "زامیاد" اشاره کرد؛ این در حالی است که از ابتدای دی ماه تعداد ۵۷ نماد متوقف بود، اما با احتساب امروز، طی ۱۳ روز کاری ۱۸ نماد متوقف با رعایت معیارهای افشا از جمله اظهارنظر حسابرس به تابلوی معاملات سهام بازگشته است.

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: این بازگشایی‌ها در حالی اتفاق می‌افتد که اظهارنظر حسابرس بر روی پیش‌بینی‌ها موجود است و سعی شده تا ریسک اطلاعات ارائه‌شده کاهش یابد.

کد مطلب 3871404

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها