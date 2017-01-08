نمادهای متوقف بورس کاهش یافت/بازگشایی ۱۸ نماد در ۱۳ روز کاری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، علی بیگ‌زاده گفت: ۹ نماد متوقف در بازار سهام در چارچوب آیین نامه افشا امروز قابل بازگشایی است که از جمله آنها می‌توان به "زامیاد" اشاره کرد؛ این در حالی است که از ابتدای دی ماه تعداد ۵۷ نماد متوقف بود، اما با احتساب امروز، طی ۱۳ روز کاری ۱۸ نماد متوقف با رعایت معیارهای افشا از جمله اظهارنظر حسابرس به تابلوی معاملات سهام بازگشته است.

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: این بازگشایی‌ها در حالی اتفاق می‌افتد که اظهارنظر حسابرس بر روی پیش‌بینی‌ها موجود است و سعی شده تا ریسک اطلاعات ارائه‌شده کاهش یابد.