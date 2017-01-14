داوود توحیدپرست کارگران سینما در گفتگو با خبرنگار مهر درباره زمان ساخت فیلم سینمایی «مریم خانم همسر آقا نادر» گفت: در حال حاضر مشغول جذب سرمایه و صحبت با سرمایه گذاران برای ساخت این اثر هستیم. البته پیش تولید مختصر آن را هم آغاز کرده ایم ولی پیش تولید جدی تر این اثر بعد از جذب سرمایه به طور کامل آغاز می شود.

وی با اشاره به زمان تولید «مریم خانم همسر آقا نادر» اظهار کرد: با توجه به اینکه فیلمنامه این اثر بستگی چندانی به شرایط آب و هوایی ندارد هر زمان که سرمایه جذب شود می توانیم تولید آن را آغاز کنیم، اما اگر شرایط مهیا شود فیلمبرداری «مریم خانم همسر آقا نادر» را اسفندماه آغاز می کنیم.

این کارگردان بیان کرد: علیرضا تابش مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی سیاست‌های خوبی در زمینه توزیع عادلانه وام اتخاذ کرده که این موضوع باعث ایجاد اشتغال در اکثریت هنرمندان سینما می شود. امیدوارم فیلم ما نیز شامل حمایت های فارابی قرار بگیرد و من نیز بتوانم بعد از پنج سال بیکاری فیلم خوبی بسازم.

توحیدپرست اظهار کرد: این فیلم درباره تشویق جوانان به ازدواج است و به صورت طنز داستان یک جوان ۲۶ ساله از فرنگ برگشته ای را روایت می کند که می خواهد با یک دختر ۱۶ ساله ازدواج کند اما این دختر به خاطر شرایط سنی و مسایل مختلف با ازدواج مخالفت می کند و ... .

وی بیان کرد: ما با ساخت این اثر در واقع می خواهیم بگوییم زندگی یک سفر است که در طول این سفر افراد می توانند با یکدیگر به تفاهم برسند، درباره علت ساخت چنین اثری هم باید بگویم که در حال حاضر شرایطی در جامعه ما به وجود آمده است که جوانان از ازدواج گریزان هستند و به نحوی از آن می ترسند ولی ما با فیلم «مریم خانم همسر آقا نادر» می‌گوییم که ازدواج نعمت است.

این کارگردان در پایان عنوان کرد: بخش اعظمی از فیلمبرداری این اثر در تهران و چند سکانس کوچک از آن در کیش ضبط می شود و قصد داریم فیلمبرداری آن را در ۴۵ جلسه به پایان برسانیم.