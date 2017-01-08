نگاهی به رقبای اصغر فرهادی در گلدن گلوب ۲۰۱۷/ نظر کارگردانان چیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت گلدن گلوب، سمپوزیوم فیلم خارجی زبان گلدن گلوب به عادت سال‌های پیش یک شب پیش از برگزاری مراسم اهدای جوایز در سینمای تاریخی مصر در هالیوود برگزار شد. در این مراسم سازندگان پنج فیلم نامزد دریافت این جایزه از ایران، فرانسه، هلند، آلمان و شیلی شرکت کردند و در برابر خبرنگاران از ویژگی‌های فیلم خود سخن گفتند.

در این برنامه ایزابل هوپر بازیگر اصلی فیلم «او» نامزد دریافت جایزه از فرانسه، گائل گارسیا برنال بازیگر فیلم «نرودا» در کنار کارگردان‌های این پنج فیلم شامل پل ورهوفن سازنده فیلم «او»، اودا بنیامینا سازنده فیلم «الهه‌ها»، مارن آده سازنده فیلم «تونی اردمان» و پابلو لارین سازنده فیلم «نرودا» در کنار اصغر فرهادی سازنده فیلم «فروشنده » از ایران حضور داشتند.

نگاهی به پنج فیلم و دستاوردهای آنها و نیز نگاه کارگردان‌های آنها، ساعاتی پیش از معرفی نام برنده گلدن گلوب ۲۰۱۷، خالی از لطف نیست.

او (Elle)/ محصول فرانسه و آلمان

کارگردان: پل ورهوفن/ بازیگر: ایزابل هوپر

پل ورهوفن کارگردان این فیلم درباره آن در سمپوزیوم دیشب گفت: این فیلم خیلی فرانسوی است اما اندکی از زاویه دید آمریکایی نیز روایت می‌شود و ما می‌دانیم آغاز فیلم برای ادامه آن تعیین کننده است.

وی به ستایش از بازیگر اصلی فیلم نیز پرداخت و گفت: فکر نمی‌کردم هیچ کس دیگری بتواند مثل ایزابل هوپر این بدترین لحظه زندگی را نشان دهد. او عالی بازی کرد و من هرگز چنین چیزی ندیده بودم.

این کارگردان که به عنوان رییس هیات داوران بخش رقابتی جشنواره برلین امسال انتخاب شده بازگشتش به آمریکا و حضورش به عنوان یکی از نامزدهای گلدن گلوب را عالی خواند.

خلاصه داستان: یک زن میان‌سال که مدیر اجرایی پول‌دار بازی‌های کامپیوتری است در منزلش مورد حمله فردی ناشناس قرار می‌گیرد. او به قصد انتقام جلو می‌رود و در نهایت روشن می‌شود که او دختر چارلز لبلانک، قاتل زنجیره‌ای دهه ۷۰ است که پشت میله‌های زندان به سر می‌برد.

این فیلم تریلری روان‌شناسانه است که بر مبنای رمان «اوه...» نوشتۀ فیلیپ جیان نویسنده فرانسوی ساخته شده است. این کتاب سال ۲۰۱۲ منتشر شد و جایز انترایه را دریافت کرد. پل ورهوفن کارگردان آلمانی-هلندی ۷۸ ساله و سازندۀ فیلم پرسروصدای غریزۀ اصلی (۱۹۹۲)، ده سال پس از ساخت آخرین فیلم‌اش کتاب سیاه (۲۰۰۶) دوباره به دنیای فیلمسازی برگشته است.

«تونی اردمان» (Toni Erdmann)/ محصول آلمان

کارگردان: مارن آده/ بازیگران: پیتر زیمونیشک، زاندرا هولر

مارن آده در مراسم دیشب گفت: برایم فوق‌العاده است که در این جمع حضور دارم. می‌خواستم فیلمم بیشتر کمدی باشد و وقتی فیلمبرداری را شروع کردیم فیلم بیشتر جدی شد و با وجود این که باز هم می‌خواستم کمدی باشد اما به این نتیجه رسیدیم که می‌تواند هر دو جنبه این شخصیت را داشته باشد و وقتی دیگران فیلم را پذیرفتند به این نتیجه رسیدم که این نگاه جواب داده است. امسال فیلم های خیلی خوبی در این بخش حضور دارند و مفتخرم که یکی از آنها هستم.

خلاصه داستان: مردی مسن، پس از آنکه دخترش را بیش از حد جدی می‌یابد، دست به یک بازی شوخی با او می‌زند!‌

این فیلم یکی از فیلم‌های بخش رقابتی جشنواره کن ۲۰۱۶ بود و به عنوان نماینده آلمان در بخش فیلم خارجی زبان اسکار هشتاد و نهم پذیرفته شد و تاکنون جوایز متعددی از جشنواره‌های سینمایی دریافت کرده است.

«فروشنده» (The Salesman)/ محصول ایران

کارگردان: اصغر فرهادی/ بازیگران: شهاب حسینی، ترانه علیدوستی، بابک کریمی

اصغر فرهادی در مراسم دیشب گفت: خیلی خوشحالم چون برای سومین بار اینجا هستم و درباره این فیلم فکر می‌کنم کمی پیچیده است و دارای جزییات بیشتر داخلی برای درک فیلم است. این را خودم می‌دانم اما بسیار خوشحالم که به عنوان نامزد انتخاب شده‌ام. من این مراسم را خیلی دوست دارم و گلدن گلوب برایم مانند یک خانواده است. هر بار که این جا بوده‌ام از این که فیلمم دیده می‌شود و عضوی از این خانواده هستم احساس خوشحالی می‌کنم.

خلاصه داستان: فروشنده روایتگر داستان زوج جوانی است که در حال اجرای نمایشنامه مرگ فروشنده نوشته آرتور میلر هستند. رابطه آنها پس از نقل مکان به خانه‌ای که پیشتر زنی به نام آهو در آن ساکن بود، به خشونت کشیده می‌شود.

«فروشنده» در جشنواره فیلم کن ۲۰۱۶ در بخش رقابتی حضور داشت و برنده جایزه بهترین فیملنامه‌ غیراقتباسی برای اصغر فرهادی و بهترین بازیگر مرد برای شهاب حسینی شد.

«الهه‌ها» (Divines)/ محصول فرانسه و قطر

کارگردان: اودا بنیامینا/ بازیگران: اولایا آمامرا و دبرا لوکوموتا

اودا بنیامینا در مراسم دیشب گفت: فیلم من درباره زندگی روحی و زندگی درون خود است و مبارزه علیه خود، نه علیه دیگری. حضور در گلدن گلوب و در این جمع متخصص عالی است و حضور در این جا فرصتی عالی برای زنی مثل من است که بتوانم فیملم را به حهان نشان دهم.

خلاصه داستان: داستان فیلم درباره دنیا دختری نوجوان است که در شانتی تاون در پاریس با مادرش زندگی می‌کند. او و بهترین دوستش میمونا برای پول درآوردن کلاهبرداری می‌کنند، از سوپرمارکت‌ها دزدی می‌کنند و کالاها را در خیابان‌ها دوباره می‌فروشند. این دو دختر یک جای مخفی هم دارند و آن تماشای رقص در یک سینمای محلی است. این دخترها در مدرسه هم دنیای خاص خود را دارند و هر یک به نوعی به دنبال درآوردن پول هستند و به راه‌هایی فکر می کنند که نمی تواند امنیت آنها را تضمین کند.

فیلم این کارگردان ۳۶ ساله در بخش دوهفته کارگردان‌ها در جشنواره کن ۲۰۱۶ به نمایش درآمد و فیلم جایزه دوربین طلای جشنواره کن را برد. این فیلم همچنین برنده جشنواره فیلم بین المللی تورنتو در بخش دیسکاوری بود.

«نرودا» (Neruda)/ محصول شیلی، آرژانتین، فرانسه، آمریکا و اسپانیا

کارگردان: پابلو لارین/ بازیگران: گائل گارسیا برنال، لوییس ژنکو

خلاصه داستان: پابلو نرودا شاعر کمونیست و سناتور مشهور شیلیایی پس از انتقاد از رییس جمهور خشونت‌گرای کشورش، در سخنرانی کنگره در سال ۱۹۴۸ با مشکلات زیادی روبه رو می شود. او دستگیر و با رییس فاشیست‌ها درگیر می‌شود.

لارین کارگردان این فیلم در مراسم دیشب درباره فیلمش «نرودا» گفت: سعی کردم تا از فیلمی زندگینامه‌ای دور شوم و راهی برای نشان دادن شخصیت پابلو نرودا پیدا کنم. فیلم تنها درباره او نیست درباره شرایطی که وی در آن زندگی می‌کرد و آثارش را خلق می‌کرد هم است. حضور در اینجا باعث می‌شود مردم بیشتری بروند و فیلم را ببینند و این مایه هیجان می‌شود.

این فیلم در دو هفته کارگردان‌های جشنواره کن ۲۰۱۶ به نمایش در آمد و به عنوان یکی از نامزدهای بهترین فیلم خارجی در اسکار هشتادو نهم نامزد شده است.